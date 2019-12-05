2019-12-04T12:34:15+03:00
Общество

На праздничном открытии «Галамарта» в Туле электрический чайник можно будет купить всего за 199 рублей

Шок-цены ждут туляков уже 7 декабря
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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7-го декабря в Туле состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт». Гостей ждут ШОК-цены на товары для дома, веселые конкурсы и подарки, главные среди которых – сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей! Адрес магазина: г. Тула, ТЦ «РИО», ул. Пролетарская, 22а.

За экономным шопингом – это к «Галамарту», ведь цены здесь всегда очень приятные! А в честь праздничного открытия на некоторые товары будут установлены и ШОК-цены: стиральный порошок LOSK или подушка – 99 рублей, электрический чайник – 199 рублей, сушилка для белья – 249 рублей, литая сковорода – 319 рублей.

Фото: Материалы пресс-служб

Фото: Материалы пресс-служб

За каждые потраченные 500 рублей можно будет получить скидочную карту на 15% - ей можно будет воспользоваться с 9 по 23 декабря.

А в 19.00 будет возможность получить отличные подарки! Набор столовой посуды, утюг с отпаривателем, погружной блендер, а главное – сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей. Отличное подспорье к приближающемуся Новому году!

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома: инструменты, бытовую технику, посуду, игрушки, хозтовары и многое другое. Помимо приятных цен, здесь каждый день действуют акции, скидки и распродажи.

Фото: Материалы пресс-служб

Фото: Материалы пресс-служб

Адрес магазина: г. Тула, ТЦ «РИО», ул. Пролетарская, 22а.

Часы работы: 10.00-22.00.

Праздничное открытие: 7 декабря с 10.00 до 19.00.

www.galamart.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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