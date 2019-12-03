2019-12-03T16:00:41+03:00
Общество

В Центральном парке Тулы появились станции зарядки телефонов

Здесь установили 24 столбика со специальными розетками
Поделиться:
Фото: ГУ ТО "Тульские парки"Фото: ГУ ТО "Тульские парки"
Изменить размер текста:

Теперь можно не переживать, если любимый гаджет разрядится во время прогулки в Центральном парке. Здесь установили 24 столбика со специальными розетками для зарядки различных электронных устройств - будь то мобильники или ноутбуки.

Каждая зарядная USB-станция – столбик находится рядом с парковой лавочкой вблизи фонтана.

В Центральном парке уверены: летом они будут пользоваться популярностью у любителей поработать на свежем воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Член Общественной палаты Павел Пожигайло: Не дали сыну поиграть в компьютер? Прощайся с ребенком - его заберут
Противники скандального законопроекта о домашнем насилии уверены: в документе заложены скрытые мины, которые будут разрушать российские семьи. Об этом в эфире Радио «КП» мы поговорили с членом Общественной палаты, отцом семерых детей Павлом Пожигайло
Новости 24
Президент «Арсенала» заявил о желании построить в Туле стадион
Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Локомотивом»
Житель Тульской области угнал большегруз и сжег баню
Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу Транзит 2.0 Национального расчетного депозитария
В Тульской области презентовали новое издание толстовских «Севастопольских рассказов»
В Тульской области более пяти тысяч человек подхватили грипп и ОРВИ
В Тульской области в Год театра показали 35 театральных премьер
В Тульской области пенсионерка купила у мошенников кристалл исцеления почти за 160 тысяч рублей
Юные туляки совершат виртуальное путешествие в Великий Устюг
Тульские таксисты устроили День тишины
Школьник из Тульской области выступит с докладом на Совете Европы
В Тульской области у фермера гибли коровы и кони: прокуратура провела проверку
В Туле откроется фотовыставка «Птичья Феерия»