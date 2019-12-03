В Центральном парке Тулы появились станции зарядки телефонов

Теперь можно не переживать, если любимый гаджет разрядится во время прогулки в Центральном парке. Здесь установили 24 столбика со специальными розетками для зарядки различных электронных устройств - будь то мобильники или ноутбуки.

Каждая зарядная USB-станция – столбик находится рядом с парковой лавочкой вблизи фонтана.

В Центральном парке уверены: летом они будут пользоваться популярностью у любителей поработать на свежем воздухе.