Тульских автовладельцев будут штрафовать за парковку на газонах и детских площадках

В конце прошлой недели Тульская областная Дума приняла закон "О внесении изменений в Закон Тульской области "Об административных правонарушениях в Тульской области", инициированный прокурором Тульской области.

Согласно ему, действующая редакция дополняется новым составом правонарушения, предусматривающим административную ответственность за размещение транспортных средств на озелененных территориях, расположенных в границах населенных пунктов, и детских площадках. Предусмотренный штраф составит 2 тысячи рублей.

От ГИБДД к благоустройству

Многие воскликнут: так ведь и раньше доблестные сотрудники ГИБДД по жалобам жителей имели право выписать штраф за парковку на газоне! Что изменилось-то? Тут стоит оговориться, отсутствие административной ответственности за парковку на озелененных территориях в КоАП РФ очевидно: та самая пресловутая статья 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки) или 12.16 (несоблюдение дорожных знаков или разметки) предусматривает ответственность за совершение правонарушений в области дорожного движения, которая отличается от ответственности за иные правонарушения в сфере благоустройства и охраны окружающей среды. Опять же, юридическое понятие газона как таковое очень размыто и тесно связано с другим элементом дворовой инфраструктуры — тротуаром.

Поэтому и возникает необходимость формулировки административного нарушения, касающейся конкретно озелененных территорий. Однако, благоустройство является вопросом местного значения, и органы самоуправления вправе регулировать эту сферу отношений, включая установление запретов на местах. Чем и руководствовались наши областные депутаты, принимая поправки.

Парковка на Городском переулке в ТулеФото: Алексей ФОКИН

Ключевым словом в новом законе как раз стало определение «озелененные территории», к которым относятся по умолчанию и придомовые газоны. Запрет стоянки транспортных средств на таковых регламентируется довольно большим перечнем законодательных актов, в том числе и федерального уровня. Например, ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г., ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г., правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации № 153 (пункт 6.3), утвержденными приказом Госстроя РФ от 15 декабря 1999 г., санитарными правилами содержания территорий населенных мест – СанПиН 42-128-4690-88.

Правда, границы дворовых озелененных территорий должны быть четко прописаны либо в паспорте многоквартирного дома (должен быть в наличии у управляющей компании), либо утверждены на общем собрании жильцов многоквартирного дома. Иначе доказать, что озеленение начинается именно от данной грязной лужи, а не парой метров левее-правее будет довольно сложно. Особенно, если присутствие асфальта и бордюрного камня достаточно символическое — в старых дворах с благоустройством образца 60-х годов это встречается сплошь и рядом.

Причем, отсыпка двух квадратных метров щебенкой или огораживание колышками места, где автомобиль ночует с незапамятных времен, с юридической точки зрения отнюдь не превращает газон в парковку. Это стоит помнить!

За ущерб природе

Кстати, во многих регионах административная ответственность, согласно местным законам, наступает не за парковку как таковую, а за нанесение ущерба озелененной территории. Так, например, действуют в Новгородской области, согласно ч. 2 ст. 3.8 КоАП Новгородской области (закон № 914-ОЗ от 01.02.2016 г.). А в Нижегородской области административный кодекс карает водителей за загрязнение озелененных территорий по ч. 8 ст. 3.1 нижегородского КоАП (закон № 34-З от 20.05.2003 г.).

Что касается размеров налагаемых на нарушителей штрафов, они тоже варьируются в зависимости от региона — от 500 рублей до 5 тысяч.

Кто и как накажет?

И вот теперь о самом главном: кто же все-таки будет выступать карающей десницей, согласно новому закону в Тульской области? Совершенно очевидно, что не ГИБДД. Читаем: протоколы о правонарушениях смогут составлять глава муниципального образования, глава местной администрации, их заместители, руководитель отраслевого (функционального) органа администрации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, его заместители, а также ряд категорий работников этого органа. Дела об административных правонарушениях будут рассматривать административные комиссии. То есть, как показывает опыт работы аналогичных актов в других регионах, должны быть специально уполномоченные местной властью должностные лица – квартальные инспекторы, которые фиксируют факты стоянок ТС на газонах и нанесенные повреждения. Они же составляют извещения и вручают их водителям. В ведение квартальных инспекторов обычно входит не только внешний периметр придорожных газонов, но и внутренний – во дворе многоэтажной жилой застройки и так далее.

При этом процессуальное решение о наложении штрафа выносится не квартальным инспектором и не судом, а муниципальными властями. Для рассмотрения подобных нарушений и вынесения по ним решений муниципалитетом обычно создается специальная комиссия, которая обладает полномочиями наложения взысканий даже без присутствия нарушителя.

Кроме этого во многих городах фиксация описываемых нарушений и передачу сведений по ним (с фотографиями и/или видео) осуществляется общественными силами – как-либо организованными или в частном порядке. Если переданные сведения однозначны и не вызывают сомнений, то по ним также составляется уведомление и высылается на адрес нарушителя.

Отменили, но снова вернули

- В действительности, отдельные положения Закона «Об административных правонарушениях в Тульской области» ранее являлись предметом судебного рассмотрения. Так, решением Тульского областного суда от 5 мая 2016 г. по делу № 3а-166/2016 часть 1 ст. 8.4-1 Закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» (в редакции от 16.07.2012 г.) признана признана утратившей силу с 22.02.2017 г., - прокомментировала старший помощник прокурора области по взаимодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами власти, органами местного самоуправления Надежда Горшкова. - Поскольку законодатель субъекта РФ вправе установить административную ответственность за размещение транспортных средств на озелененных территориях в границах населенных пунктов (включая газоны, цветники и иные территории, занятые травянистыми растениями), детских и спортивных площадках, площадках для выгула животных, а также на хозяйственных площадках, расположенных на придомовой территории, то рассматриваемое законоположение касается правоотношений в области благоустройства территорий, и не затрагивает отношения в сфере безопасности дорожного движения. Отмечу, что для фиксации нарушений, согласно новому закону, нет необходимости создавать новые штатные единицы в органах самоуправления.

В общем, ситуация, во многом, кажется, сводится к тому, что спасение утопающих - в данном случае в грязи от разъезженных колесами газонов - опять дело рук самих утопающих. Не исключено, что вскоре появятся общественники по типу канувшей в Лету организации. Только называться они будут «Стоп! Газон». А иначе, видимо, никак…