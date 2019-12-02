Поздравить отличившихся работников — настоящую гордость коллектива - и вручить им заслуженные награды, грамоты и благодарственные письма на предприятие прибыли министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов, мэр города Тулы Ольга Слюсарева, глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев, депутаты Тульской областной Думы.

Открывая торжественное собрание, директор ПАО «НПО «Стрела» Вячеслав Чапкин отметил:

- Все задачи по гособоронзаказу, поставленные перед нами на текущий год, мы выполнили. Успешно завершены все необходимые испытания. Уверен, наши новые разработки в скором времени пройдут по Красной площади во время парада Победы.

- На предприятии разработан полный цикл - от генерирования научных идей до выпуска готовой продукции и поставки ее в вооруженные силы, что является одним из гарантов надежности и перспективности НПО «Стрела», - подчеркнул председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Тульской областной Думы Юрий Цкипури.

- В течение нескольких последних лет ваше предприятие поддерживает город. Благодаря вашей помощи приобретена техника для аварийно-восстановительных работ на дорогах, - рассказала глава города Ольга Слюсарева. - И очень радует, что все эти годы неизменным остается одно: высокий стандарт вашей продукции и высокий профессионализм ваших работников.

- Ваше предприятие смотрит в будущее с уверенностью. Самое главное, что у него есть – это большой и дружный коллектив компетентных и квалифицированных специалистов, способных выполнять задачи любой сложности. Предприятие является социальным партнером города, участвует в решении насущных вопросов - подчеркнул в своем приветственном слове глава администрации Тулы Дмитрий Миляев. - Желаю успехов коллективу, мира, добра и благополучия!

Всего в этот праздничный день благодарственными письмами, почетными грамотами были отмечены 151 работник НПО «Стрела». Звания «Заслуженный ветеран труда НПО «Стрела» удостоены двое, звания «Ветеран труда НПО «Стрела» - 14 человек. А 13 молодых сотрудников получили ценные призы и подарки.