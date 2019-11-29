2019-11-29T12:15:58+03:00
Общество

Какая погода ждет туляков на выходных

Синоптики составили прогноз
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В последние осенние выходные, которые плавно перетекают в первые зимние, синоптики обещают в Тульской области соответствующую погоду. Если в субботу туляков ожидает плюсовая температура, то буквально на следующий день — в воскресенье, температура понизится до минусовых температур.

В субботу, 30 ноября, в Туле будет пасмурно и снежно — с самого утра туляки будут наблюдать снежные хлопья за окном. Днем воздух прогреется до +3 градусов, а ночью заметно похолодает - до 4. В течение всего дня будет дуть юго-восточный ветер, скорость — 3 м/с. Атмосферное давление продолжит понижаться и составит 731 м. рт. ст.

В первый день зимы — 1 декабря погода в Туле кардинально поменяется. «Плюс» сменится на «минус», а снежные покровы замерзнут и превратятся в гололед. Днем -2, вечером — до -6 градусов. Атмосферное давление постепенно начнет приходить в норму — 740 мм. рт. ст. Ветер также поменяте сове направление — северо-западный со скоростью 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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