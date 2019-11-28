Тульский музей изобразительных искусств отметил 100-летие

Свои поздравительные адреса и видеообращения направили Министр культуры РФ Владимир Мединский, глава Федерального агентства Россотрудничество Элеонора Митрофанова, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак, директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая, художник и скульптор Зураб Церетели.

- Вы — настоящие хранители культурной истории, - подчеркнул в своем поздравительном слове Алексей Дюмин. - Практически ни один крупный выставочный проект, проводимый ведущими музеями России, в том числе за рубежом, не обходится без шедевров, хранящихся здесь. Большое значение имеет и научно-просветительская деятельность учреждения, благодаря которой посетители музея могут познакомиться с историей и традициями отечественной культуры.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Конечно же, в юбилей не обойтись без подарков! И их было множество. Самое главное — выделены средства из федерального бюджета на строительство современного фондохранилища, которое станет пристройкой к основному зданию. Также, среди подарков — мраморный бюст римской богини работы итальянского мастера конца XVIII века от губернатора, оборудование для существующей при музее с 60-х годов детской изостудии, 300 тысяч рублей от Областной думы, исторический столик работы начала XIX века от АК «Туламашзавод», новая выставка от коллег из столицы и многое-многое другое.

Целый ряд сотрудников ТМИИ был награжден грамотами и благодарственными письмами. А главным подарком для всех собравшихся в этот день в стенах музея стала возможность опробовать на собственном опыте, что такое интерактивная экскурсия — с помощью VR-очков.