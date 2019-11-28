В Тульской области за дорожным движением с 29 ноября по 12 декабря проследят треноги
Публикуем список дислокации передвижных комплексов видеофиксации
Фото: Архив "КП"
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С 29 ноября на трассах области передвижные комплексы видеофиксации будут установлены на новых участках тульский дорог.
Мобильные камеры устанавливают в местах, где отмечается наиболее высокая концентрация ДТП. Для удобства водителей сообщать о передвижных комплексах будут специальные предупреждающие знаки.
Так, фиксировать нарушения ПДД треноги продолжат до 12 декабря 2019 года по 33 адресам.
Фото: Материалы пресс-служб
Фото: Материалы пресс-служб
ИСТОЧНИК KP.RU