В Тульской области за дорожным движением с 29 ноября по 12 декабря проследят треноги

С 29 ноября на трассах области передвижные комплексы видеофиксации будут установлены на новых участках тульский дорог.

Мобильные камеры устанавливают в местах, где отмечается наиболее высокая концентрация ДТП. Для удобства водителей сообщать о передвижных комплексах будут специальные предупреждающие знаки.

Так, фиксировать нарушения ПДД треноги продолжат до 12 декабря 2019 года по 33 адресам.

Фото: Материалы пресс-служб