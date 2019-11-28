Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов обратился к тулякам на премии «Тульский бренд»

27 ноября в Туле уже в 6-й раз прошла ежегодная церемония вручения премий «Тульский бренд». Победителей премии выбирали с помощью народного голосования: туляки выбирали лидеров на сайтах «Дома прессы», в газетах и в опросах.

По итогу голосования были отобраны 53 лучшие компании и предприятия в 12 номинациях.

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовал председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. Он поздравил победителей премии "Тульский бренд-2019" и ручил награды в номинациях "Оборонные предприятия" и "Строительство и реставрация".

Фото: Алексей ФОКИН

– Тула очень преобразилась за последнее время, и все это плоды вашего труда, уважаемые земляки! – подчеркнул Сергей Харитонов.

Сюжет с вручения премии "Тульский бренд" смотрите 28 ноября в "Вести Тула" на канале Россия 1 в 20.45 и на Россия24 в 19.30 и 21 час.