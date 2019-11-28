2019-11-28T14:17:34+03:00
Общество

Информация по оплате за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами

Для льготной категории потребителей все предусмотренные законом меры социальной поддержки будут сохранены
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Материалы пре5сс-службФото: Материалы пре5сс-служб
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Уважаемые жители многоквартирных домов п. Обидимо, расположенных по адресам: Тульская область, Ленинский район, п. Обидимо, ул. Школьная, д.4; Тульская область, Ленинский район, п. Обидимо, ул. Советская, д.1; Тульская область, Ленинский район, п. Обидимо, ул. Пионерская, д.1.

С 01.01.2020 на основании ч. 7.5 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) вносится непосредственно региональному оператору ООО «Хартия». Начисление платы за оказание услуг по обращению с ТКО будет осуществляться через агента АО «Областной Единый Информационно-Расчётный центр» (ОЕИРЦ). Информация по оплате квитанции без процентов будет указана на бланке платёжного документа. Для льготной категории потребителей все предусмотренные законом меры социальной поддержки будут сохранены.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО с управляющей компанией ООО «ИНВЕРСИЯ+» действует до 31.12.2019 включительно. На основании ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ с 01.01.2020 заключенный договор с управляющей компанией ООО «ИНВЕРСИЯ+» прекращает своё действие.

В соответствии с требованиями п. 2 ч. 7 ст. 157.2 ЖК РФ договор на оказание услуг по обращению с ТКО между собственником помещения в многоквартирном доме и региональным оператором по обращению с ТКО считается заключенным в указанном случае со всеми собственниками помещений в многоквартирном доме одновременно.

С 01.01.2020 договор на оказание услуг по обращению с ТКО между собственником помещения в многоквартирном доме и региональным оператором ООО «Хартия» является публичным и заключается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Заключение договора в письменной форме не требуется.

По всем возникающим вопросам просьба обращаться в офис ООО «Хартия» по адресу: г. Тула, улица 9 мая, дом 24. Контактный телефон: 8 (4872)77-05-31, 77-05-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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