Дмитрий Миляев стал почетным гостем премии «Тульский бренд»

27 ноября в Туле состоялась ежегодная премия «Тульский бренд», которую организует «Дом прессы». Премия проводится уже шестой год подряд и собирает лидеров региона. Победителей премии туляки выбирают сами с помощью народного голосования.

На церемонии вручения премий присутствовал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев. Дмитрий Вячеславович наградил лауреатов премии в номинациях "Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ", "Транспортные услуги и автомобили".

Фото: Алексей ФОКИН

- Подобного рода мероприятия - это профессиональный праздник всех наших бизнесменов: и Тулы, и области. С каждым годом мы отмечаем новые компании, которые создаются и успешно развиваются на территории нашего региона. Вы все вносите свой ощутимый вклад в развитие региона, способствуете своими достижениями росту его авторитета, активно развиваете внутрирегиональные хозяйственные отношения, поддерживая бизнес друг друга. Поздравляю всех, желаю процветания, успехов и новых инициатив, - сказал в своем обращении к присутствующим глава городской администрации.

Сюжет с вручения премии "Тульский бренд" смотрите 28 ноября в программе "Вести Тула" на канале Россия 1 в 20.45 и на Россия24 в 19.30 и 21 час.