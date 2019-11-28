Сергей Егоров наградил победителей премии «Тульский бренд»
Накануне в Туле состоялась ежегодная премия «Тульский бренд», которая проводится уже шестой год подряд. Победителей премии выбирали с помощью народного голосования: туляки выбирали лидеров на сайтах «Дома прессы», в газетах и в опросах.
Среди почетных гостей на церемонии присутствовал заместитель Губернатора Тульской области Сергей Егоров. Он поздравил победителей и вручил награду в нескольких номинациях «Тульского бренда».
Фото: Алексей ФОКИН
Обращаясь к собравшимся, Сергей Егоров отметил, что уже шестой год подряд премия определяет лучшие организации и предприятия области. Заместитель губернатора подчеркнул, что Тульская область издавна славится своей уникальной продукцией, которая известна во всем мире — пряники, самовары. И по сей день появляется множество новых брендов, которые ассоциируются исключительно с Тульским краем.
Фото: Алексей ФОКИН
Сюжет с вручения премии "Тульский бренд" смотрите 28 ноября в программе "Вести Тула" на канале Россия 1 в 20.45 и на Россия24 в 19.30 и 21 час.
ИСТОЧНИК KP.RU