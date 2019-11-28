2019-11-28T10:13:14+03:00
Общество

Ольга Слюсарева поздравила победителей приемии «Тульский бренд»

Церемония награждения состоялась 27 ноября
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле в 6-й раз прошла ежегодная церемония вручения премий «Тульский бренд». Победителей премии выбирали с помощью народного голосования: туляки выбирали лидеров на сайтах «Дома прессы», в газетах и в опросах.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В числе вип-гостей на церемонии присутствовала мер города Ольга Слюсарева. Она поздравила гостей с ежегодным событием:

"Уважаемые организаторы и участники мероприятия! От имени депутатов Тульской городской Думы поздравляю вас с этим знаковым событием!

Вот уже 6-й раз премия «Тульский бренд» собирает сильнейшие компании нашего региона. Тульский бизнес – основа развития экономики города и области.Здесь собрались те, кто вносит значительный вклад в наше общее дело, предоставляя тулякам услуги и продукцию самого высокого уровня.Многие из вас завоевали признание не только в предпринимательских кругах, но и получили народную известность: ведь именно туляки выбирали, кто достоин высокого звания «Тульский бренд».

А это значит, что вы заботитесь о своей репутации, видите перспективу, и, что самое главное, проявляете социальную ответственность.

Мне выпала честь вручать награды сразу в двух номинациях: «Финансы и страхование», «Сфера услуг». Уверена, что все компании, ставшие лауреатами премии, достойны того, чтобы быть брендами и лицами нашего славного города-героя. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей деятельности, а вашим компаниям – процветания!" - сказала Ольга Слюсарева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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