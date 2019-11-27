Взрыв неустановленного устройства в Туле: СК возбудил уголовное дело

СУ СК РФ по Тульской области возбудило уголовное дело по статьям "покушение на убийство", и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

27 ноября произошел хлопок около автомобиля, припаркованного во дворе жилого дома на улице Болдина. По предварительным данным, взорвалось устройство, находящееся в пакете. Незначительные травмы получил мужчина, который заглянул внутрь.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.