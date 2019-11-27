2019-11-27T11:04:26+03:00
Общество

«Тульский бренд» уже сегодня!

Считанные часы остались до начала торжественной церемонии награждения победителей ежегодной народной премии
Игорь КОПЫТОВ
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Вручение премии "Тульский бренд" состоится 27 ноября.Вручение премии "Тульский бренд" состоится 27 ноября.Фото: Алексей ФОКИН
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Премия «Тульский бренд» учреждена 6 лет назад издательским домом «Дом прессы», выпускающим газеты «Комсомольская правда» и «Центр 71», журналы «Золотой квадрат» и «Дом в деталях» .

По сути "Тульский бренд" - знак народного признания. Победителей выбирают жители Тульской области. Туляки голосовали на сайте n71.ru, заполняли анкеты, размещенные в газете, распространяемые на крупных предприятиях и киосках «Прессы», отвечали на вопросы корреспондентов на улицах города.

В нынешнем году победителями премии стали 53 компании и предприятия в 12 номинациях: «Оборонные предприятия», «Финансы и страхование», «Промышленные и производственные предприятия», «Сельскохозяйственные предприятия», «Пищевая промышленность», «Строительство и реставрация», «Сфера услуг», «Транспортные услуги и Автомобили», «Медицина», «Образование», «Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ», «Общественные организации и Культура».

Почетными гостями церемонии станут представители областных и городских властей, профильных министерств и комитетов.

Среди победителей ОХК «Щекиноазот», Банк «ВТБ», Страховая компания «Росгосстрах», ПО «Туламашзавод», ПАО «Тульский оружейный завод», ОАО «Сплав», ПАО «Ростелеком», АО «Внешстрой», ГК «Автокласс», ПХ «Лазаревское» и многие другие.

Вручение премии пройдет 27 ноября 2019 г. в 16 в ресторане «Генацвале» по адресу: Тула, Красноармейский проспект, 7Б.

ИСТОЧНИК KP.RU

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