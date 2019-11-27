2019-11-27T10:54:40+03:00
Общество

Народная дорога в деревне Волоть

19 ноября прошла приемка дороги в деревне Волоть. Этот участок обновили нынешним летом в рамках реализации регионального проекта «Народный бюджет-2019»
Игорь КОПЫТОВ
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По такой живописной и качественной дороге теперь можно приехать в д.Волоть.По такой живописной и качественной дороге теперь можно приехать в д.Волоть.Фото: Игорь КОПЫТОВ
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В мероприятии приняли участие Глава города Тулы Ольга Слюсарева, представители профильного управления городской администрации, фирмы-подрядчика и местные жители.

Общая протяженность нового участка – более 2 км, обустроены съезды. Общая сметная стоимость работ - 14,88 млн руб.

Перед подписанием актов собравшиеся обсудили с жителями вопросы, касающиеся дальнейшего благоустройства. Совершенно очевидно, что на достигнутом останавливаться рано. Среди пожеланий звучали: обустройство тротуаров, уличного освещения и др. Сегодня в деревне более ста дворов, и уезжать отсюда никто не собирается. Более того, приезжают, строятся и селятся новые семьи.

- Благодаря поддержке региональных и федеральных властей, у нас появляется больше возможностей для приведения дорог в порядок. В этом году в Туле ремонт проводится по трем программам: нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», «Народному бюджету» и муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения». Общий объем финансирования составил более девятисот миллионов рублей, - подчеркнула Глава города Ольга Слюсарева. - Программа «Народный бюджет» действует в Туле и области с 2011 года и за это время доказала свою актуальность. Это яркий пример вовлечения жителей в решение насущных вопросов, которые улучшают качество жизни. В 2019 году в ее рамках в Туле реализованы 55 проектов, общим объемом 120 млн рублей. Из них семь – это дороги.

Вместе за качество!

Важно, что мониторинг ремонта и приемку осуществляет комиссия, в которую входят представители администрации, депутаты Тульской городской Думы и сами жители. Вкладывая собственные средства, туляки рассчитывают получить качественный результат решения вопроса и лично заинтересованы в контроле за работой подрядчиков. Приятно, что все чаще от жителей о качестве дорог приходят положительные отзывы.

В Тульском регионе и в областном центре по-настоящему хороших дорог становится больше. Это работает напрямую на имидж города, на комфорт и безопасность.

По словам заместителя начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации г. Тулы Дмитрия Борисова, сомневаться в качестве дороги не

приходится:

- Как минимум свой гарантийный срок она прослужит без нареканий, поскольку на всех этапах работы подрядчика строго контролировались со стороны МУ «Сревисный центр». С недавних пор в это дело включилась и независимая экспертная организация. Все заключения - исключительно положительные, - подчеркнул Дмитрий Борисов.

- Я живу тут всю жизнь и знаю на личном опыте, какая дорога у нас тут была до этого! - восклицает местная жительница Майя Савилова. - Новую дорогу мы ждали больше 30 лет, и вот она у нас есть! Хорошо, что есть такие программы, по которым власти поддерживают идущие от нас инициативы, реагируют на наши просьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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