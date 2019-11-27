Ради безопасности на дорогах

Их преимущества, в отличие от методов с привлечением человеческих ресурсов, очевидны: камеры работают непрерывно и беспристрастно.

Система стационарных дорожных камер в Тульской области действует с 2015 года. Комплексы автоматической фотовидеофиксации регистрируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора. В результате количество ДТП, в том числе из-за нарушения скоростного режима, ежегодно снижается. Это прямая работа на выполнение задач нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: его целевые показатели обязывают к 2024 году снизить смертность от ДТП в нашем регионе в 3,5 раза.

В Тульской области идет непрерывный мониторинг новых точек, где часто случаются ДТП. На сегодня в регионе выявлено 31 такое место, 7 «болевых точек» - в областном центре. Здесь будут установлены стационарные и переносные комплексы видеофиксации.

Работа на результат

На Московском шоссе, 55 (рядом с мемориалом Защитникам неба Отечества) мы приехали заранее и увидели, насколько плотный здесь поток движения. Участок признан местом концентрации ДТП: в 2019 году на нем произошло несколько аварий, травмированы 4 человека.

Скоро приехала спецтехника, начался монтаж стационарного комплекса видеофиксации нарушений ПДД вместо переносного «наблюдателя».

- Управление ГИБДД по Тульской области и «Тулаупрадор» приняли решение установить здесь стационарный круглосуточный комплекс видеофиксации, - говорит директор ГУ ТО «Тулаупрадор» Евгений Ташлыков. – Он будет фиксировать превышение скорости и выезд на полосу встречного движения. Ранее он работал на 179 км трассы «Крым», где аварийность снизилась.

Ежегодно планируется переносить до 20 комплексов с учетом изменения аварийности. Увеличится число камер: в этом году на региональной сети дорог их станет на 10 больше. Эти меры дают результат: снижается количество ДТП, в т. ч. связанных с нарушением скоростного режима, число погибших и пострадавших сокращается.

С 2019 по 2021 год будет осуществлен перенос 80 стационарных комплексов фотовидеофиксации. Они будут фиксировать непредоставление преимущества пешеходам, нарушение рядности движения, несоблюдение предписывающих знаков и другие нарушения. К 2024 году количество комплексов фотовидеофиксации увеличат до 190.

Перед каждым комплексом устанавливаются предупреждающие знаки. Тульская область стала первым регионом ЦФО, где обозначат и передвижные комплексы, чтобы водители могли заблаговременно снизить скорость. Все установленные комплексы будут обозначены здесь: opendata71.ru/opendata/7107099179-kfnpdd/map.

Стационарные комплексы установят еще в 6 местах концентрации ДТП: пр. Ленина, 97; Веневское ш., 11; перекресток ул. Кирова и Ложевой, ул. Октябрьской и Карпова; пересечение Красноармейского пр. и ул. Лейтейзена, ул. Рязанской и Овражной.

Больше современных видеокамер

По инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина с 2018 года в регионе запущен инвестпроект по установке комплексов фото- и видеофиксации. В ноябре текущего года закуплено 22 современных передвижных комплекса, которые фиксируют выезд на встречную полосу, движение по обочине, распознают номерные знаки 4 -х государств, имеют отличные характеристики для работы в темное время суток и др.

- Преимущество передвижных камер в том, что их легко перемещать в зависимости от обстановки на дорогах, они не требуют длительного монтажа, постоянного источника электроснабжения. Передвижные комплексы – собственность Тульской области, которую отдают во временное управление. Операторы, обслуживающие камеры, не зарабатывают на процентах от собранных штрафов – у них почасовая оплата рабочего времени, - отметил Евгений Ташлыков.

- Данные с комплексов видеофиксации сначала поступают на обработку в «Тулаупрадор», затем в региональное ГИБДД, где выносят предписание о штрафе за нарушение. Главная цель установки комплексов - профилактика нарушений ПДД, формирование законопослушной манеры поведения водителей и предотвращение ДТП, - говорит инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД по Туле Сергей Шипаев.