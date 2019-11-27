Все, что вы хотели знать о франшизе

Его участниками стали опытные и начинающие предприниматели, которые в рамках форума получили полезные консультации, задали интересующие вопросы экспертам. Организатором мероприятия выступил Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства» при поддержке комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

Открыл форум заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин:

– Сегодня франчайзинг – популярный способ ведения бизнеса: предприниматель может «упаковать» успешный бизнес и масштабировать его, сделав свой бренд еще более узнаваемым. Или, купив франшизу, начать свой бизнес с минимальными рисками при поддержке опытного предпринимателя.

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» мы помогаем тульским бизнесменам использовать франшизу, выявляем наиболее лучшие практики и интересные проекты. Мы учим не только принимать франшизу, но и создавать собственную, рассказываем, как продвигать ее за пределами Тульской области. Наша главная задача – повысить конкурентоспособность предпринимателей региона, - отметил Григорий Лаврухин.

21 ноября в творческом индустриальном кластере «Октава» состоялся форум о франчайзинге и франшизахФото: Алексей ФОКИН

Полноценное партнерство

О том, как работать с франшизами, как избежать ошибок при создании своей франшизы или при ее покупке, рассказал Сергей Дегтярев - совладелец франчайзинговой сети Fort Family, одной из крупнейших по своей географии event-компании в России, основатель франшизы №1 в рейтинге Forbes-2019, автор курсов и книг по франчайзингу. Именитый спикер рассказал, как успешно запустить свою франшизу, какой бизнес стоит масштабировать с ее помощью. Мы побеседовали с Сергеем незадолго до начала его лекции:

– Сергей, чаще всего открыть свое дело желает молодежь. Влияют ли такие мероприятия, как сегодня, на их предпринимательскую активность?

Сергей ДегтяревФото: Алексей ФОКИН

– Безусловно! На этих форумах самое важное – это спикеры, которые сами молоды, и у них все получилось. Это учит, обогащает знаниями и мотивирует молодежь. Для человека, которому надо сделать шаг в неизвестность, важна цель, грамотная мотивация и опора на опыт тех, кто уже достиг результата.

Нужно выводить в информационное поле истории успешных молодых предпринимателей, которые начинали с нуля и у них получилось. Рассказывать о тех, кто добился хороших результатов, об их победах и неудачах. Истории успеха молодых бизнесменов у нас зачастую воспринимаются как сказки: многие считают, что без связей и денег «в люди» не выбиться. Это не так: я простой парень из Уфы, из обычной семьи, который приехал в Москву без стартовых капиталов. Удачный бизнес – это понимание того, что вы делаете, для кого вы делаете, как вы это делаете. Только тогда придет понимание, что предпринять для своего успешного продвижения.

– Дайте совет начинающим бизнесменам: с чего начать?

– Первое – нужно много общаться с другими предпринимателями, находить людей, которые запустили бизнес или собираются. Это мотивирует, вы заочно попадете в эту среду. С вами поделятся опытом, поддержат в начинаниях.

Второй совет – учиться. Кто-то думает, что можно все делать без обучения, были бы средства. Это не так: только единицы от природы способны открывать крупное дело.

Третье – переходите к действиям. Книжки книжками, но нужно применять это в жизни, действовать пошагово. Заработать сначала 100, 200 тысяч рублей и двигаться дальше. Надо быть верным принципу: не останавливайтесь, дойдя до цели. Ставьте следующую - главные цели всегда впереди.

– На что вы сделаете упор, выступая сегодня?

– Расскажу о том, как открыть бизнес по готовой модели, о критериях выбора франшизы, благодаря которым люди не попадут впросак. В любой франшизной истории есть процент неуспеха. И негатив льется от тех, у кого не получилось. Но и у франчайзинга есть статистика, вероятность успеха больше 50% в среднем по рынку – и это при том, что люди не всегда знают, как выбрать франшизу. При правильном подходе к выбору эта вероятность будет еще выше.

Предприниматели бывают разные: кто-то из воздуха создаст хороший продукт, а кому-то проще взять готовый и научиться его реализовывать. Если государство будет поддерживать тех, кто хочет взять франшизу, это сильно повлияет на рынок и поступательное развитие всей экономики.

Франчайзинг — это не пакет услуг, который предоставляется за деньги. Это полноценное партнерство, хороший вариант для тех, кто хочет открыть свое дело. Я разобрался в большом количестве франшиз и могу сказать, что это работает! Вы получаете готовый продукт и развиваете его.

Удобное решение

Историей создания успешной франшизы поделились и основатели знаменитой сети барбершопов. Ее совладелец Евгений Мурушкин и директор по франчайзингу Евгений Денисов рассказали о том, как родился бренд Chop-Chop, как он вырос из одной парикмахерской до огромной бизнеса.

– Франшиза – удобное решение для тех, кто хочет открыть свое дело, но не может определиться со сферой, направлением или не хочет рисковать. Купить франшизу под известным брендом — значит обезопасить себя и получить поддержку со стороны опытного предпринимателя. Но не все так просто: как и в любом бизнесе, здесь есть подводные камни. Мы расскажем, как их обойти, - говорит перед выступлением Евгений Мурушкин.

– Каким должен быть покупатель франшизы?

– Ему необходима ориентированность на создание стабильного бизнеса в перспективном и быстрорастущем рынке. Понимание, что качество услуг должно быть на первом месте. Способность действовать, а не просто рассуждать. Причем, действовать сейчас, а не «когда-нибудь».

Для юных бизнесменов проще взять франшизу: начинать свое дело рискованно, а тут есть поддержка со стороны опытных коллег. Кроме того, франшиза – готовая идея и модель бизнеса.

Парад франшиз

В ходе форума состоялась выставка франшиз, где было представлено около десятка различных бизнесов, работающих по франшизе. Участники показали свои проекты на выставке, поделились личным опытом развития бизнеса, провели переговоры о вариантах возможного сотрудничества. Площадку форума посетило более сотни потенциальных и действующих предпринимателей.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

А вот точка зрения тульских бизнесменов, которые создают собственную франшизу. Сергей Елисеев:

Сергей ЕлисеевФото: Алексей ФОКИН

– Я решил стать предпринимателем еще в школьные годы: в 12 лет продавал одноклассникам канцелярские принадлежности. В 2005 году мы с партнером поставили в одном из магазинов стойку с молочными коктейлями, на данный момент у нас в Туле работает 11 точек стрит-фуда. Сейчас мы стоим на пороге масштабирования собственного бизнеса и запускаем свою франшизу. Большую поддержку нам в этом оказывает Центр «Мой бизнес», с которым мы давно сотрудничаем. Его деятельность чрезвычайно полезна для начинающих предпринимателей: здесь можно получить консультационную, юридическую и финансовую помощь. На данный момент Центр помогает нам в субсидировании затрат на «упаковку» собственной франшизы – для нас это огромное финансовое подспорье!

Отдельно хочу сказать о сегодняшнем форуме – это как раз то, что нужно! Такие мероприятия – простая и понятная дорога для предпринимателей, интересующихся франшизой.

Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства»

Центр «Мой бизнес»: Тула, ул. Кирова, 135, к. 1, офис 320.

Телефон: (4872) 25-98-31. www.hub71.ru