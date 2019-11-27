Ольга Слюсарева – косогорцам: Наша совместная работа дает результат!

В мероприятии принял участие начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков.

В начале мероприятия Ольга Слюсарева вручила благодарственные грамоты жителям, принимающим участие в благоустройстве территории поселка.

- Ваши неравнодушие и активная гражданская позиция придают импульс для развития Косой Горы. Совместными усилиями мы сможем поступательно решать все возникающие проблемы, - подчеркнула Ольга Анатольевна.

Поселок металлургов в последнее время меняется на глазах: появляются детские и спортивные площадки, благоустраиваются памятники героям-косогорцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, асфальтируются дороги, ремонтируются ливневые канализации, проводятся праздники дворов и спортивные мероприятия. Но есть и ряд нерешенных проблем…

Галина УманецФото: Алексей ФОКИН

Галина Уманец, старшая по дому на ул. М. Горького, 36:

- Мы благодарны городским депутатам за внимательное отношение к нашим просьбам и чаяниям: в нашем доме наконец-то проводится капитальный ремонт – к 1 декабря, по словам подрядчика, ремонт будет завершен. Но, к сожалению, есть проблема с кровлей: в смете не учтены работы по эркерам у трех балконов, а без них у жителей данных квартир будут протечки после дождя и таяния снега…

Ольга Слюсарева пообещала, что в ближайшие дни пройдет встреча с подрядчиком, на которой поставят вопрос о пересмотре сметы и выполнении необходимых работ. Кстати, подобные проблемы есть и на нескольких других домах по этой улице, которые, по утверждению Главы Тулы, тоже не останутся без внимания.

От проблем жилищных перешли к транспортным. Жительница Косой Горы Нина Сапова подняла вопрос об изменении маршрута 8-го автобуса.

Нина СаповаФото: Алексей ФОКИН

- Сейчас он снова стал проезжать, как и раньше, по ул. Комсомольской, но жителям было бы удобнее, чтобы он заезжал и к лыжероллерной трассе, - обратилась Нина Анатольевна с просьбой к мэру.

- Этот вопрос находится в разработке с осени. 28 ноября состоится выездное заседание управления по транспорту администрации Тулы, на котором будет детально рассмотрено это обращение. Многим нашим землякам нужен доступ к лыжероллерной трассе, и изменение маршрута муниципального автобуса решило бы эту проблему, - согласилась с жительницей Ольга Слюсарева.

После встречи с мэром косогорцы заметно воодушевились, настроение участников из унылого перешло в разряд оптимистичного.

Александр Лисяков, председатель ТОС «Прогресс»:

Александр ЛисяковФото: Алексей ФОКИН

- Польза таких встреч несомненна! Здесь мы не только указываем на существующие проблемы, но и предлагаем решения, нас слышат и реально помогают! С момента образования нашего ТОСа мы постоянно участвуем во всех грантах и выигрываем их. Благодаря полученным средствам мы обустроили родник, дооборудовали детские площадки – сейчас там могут не только играть малыши, но и заниматься спортом на тренажерах более старшие ребята. Решается постепенно и застарелая проблема – асфальтирование дорог, а в течение двух лет запланированы работы по канализированию частного сектора. Отрадно , что городские власти не только с пониманием относятся к нашим просьбам, но и помогают в решении конкретных волнующих нас всех вопросов.