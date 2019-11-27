Тульская область – среди лидеров в сфере капремонта

В мероприятии приняли участие министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков, исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта Анна Мамонова, первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Тульской области Кира Игнатчик.

В рамках совещания состоялась церемония открытия граффити, нанесенного на доме №49 по улице Октябрьской. Фасад дома украсили огромный портрет Льва Толстого и его знаменитая фраза: «Сильные люди всегда просты». Как подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков, это изображение великого русского писателя появилось в рамках акции Ассоциации региональных операторов капитального ремонта «Портрет памяти» в целях формирования комфортной и красивой городской среды, а также патриотического воспитания молодежи. Проект поддерживается Минстроем России.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег ДючковФото: Алексей ФОКИН

– Этот замечательный портрет родился в плотном взаимодействии с жителями дома и администрацией Тулы. Жители с удовольствием участвовали в проекте, выбирали тематику изображения, цветовую гамму, в итоге голосованием определили, как будет выглядеть фасад их дома. Такое неравнодушие и участие жителей всегда радует. Новое граффити украсило не только стену здания, но и всю главную улицу Заречья, весь наш город.

Такой подход привлекает внимание в том числе к той работе, которую мы проводим в ходе капитального ремонта многоквартирных домов. Эта работа не всегда видна, а делается на самом деле очень много! Обязательное условие проведения акции по украшению фасадов – капитальный ремонт самого дома. В 2017-2019 годах в рамках краткосрочного плана здесь отремонтировали фасад, кровлю и инженерную систему теплоснабжения. Работы провели за счет привлечения спонсорских средств, то есть средства Фонда капремонта задействованы не были. Проект получил большую популярность, по инициативе спонсоров, меценатов и самих жителей его реализация продолжится не только в Туле, но и в других городах нашего региона. Кроме того, планируется проработать с администрацией Тулы вопрос об обновлении обветшалых граффити на домах и в подземных переходах – тоже с учетом мнения жителей. Это большой положительный импульс для формирования комфортной городской среды, качество которой является одним из показателей нацпроекта «Жилье и городская среда», - отметил Олег Дючков.

Участники встречи расписались на памятной табличке, которая затем была размещена на стене домаФото: Алексей ФОКИН

• Всего с 2014 по 2019 год в Тульской области отремонтировано 10 113 конструктивных элементов в 4 544 многоквартирных домах.

• Потрачено порядка 6,1 млрд рублей.

• В этом году в регионе был проведен капремонт в 840 домах. Были выполнены работы по ремонту крыш, фасадов, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения с установкой приборов учета.

Мы - среди лучших

Далее министр рассказал и о ходе реализации региональной программы капитального ремонта, рассчитанной на период с 2014 по 2043 год. Олег Иванович подчеркнул, что по итогам реализации программы Тульская область – одна из лучших в нашей стране:

– Программа реализуется успешно. На сегодняшний день практически все работы 2019 года завершены, готовится исполнительная документация. Краткосрочный план текущего года предусматривает ремонт 1 800 конструктивов в 840 домах. Никакие сроки мы не сдвигаем: все, что должно быть отремонтировано в ближайшие годы, будет исполнено вовремя, - резюмировал Олег Дючков.

Анна МамоноваФото: Алексей ФОКИН

– Ассоциация фондов капремонта высоко оценивает положительный и нестандартный опыт вашего региона. С момента начала реализации региональной программы капитального ремонта Тульская область традиционно находится в числе лидеров в этой сфере: ваши идеи и наработки сегодня транслируется во многие субъекты. Отмечу высокое качество, регулярное ежегодное выполнение поставленных планов, - говорит исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта Анна Мамонова. - Что касается проекта «Портрет памяти», то его идея зародилась еще в 2018 году, а реализация началась с Самары. Суть в том, что мы проводим капитальные ремонты, вовлекая в процесс и самих жителей. Таким образом мы хотим придать больший положительный импульс капитальному ремонту: ведь, как правило, строители долго находятся на доме, некоторым жителям это доставляет неудобства. Самое главное, что проект позволяет нам не просто сделать капитальный ремонт, а еще и за дополнительные средства украсить сам дом. Когда мы видим на здании лицо человека, который является символом всего Тульского края, – это вносит большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, в общую атмосферу города.

После совещания участники встречи расписались на памятной табличке, которая затем была размещена на стене дома.

Так красиво еще не было

…Жители дома на улице Октябрьской не скрывали удовольствия от проделанной работы. Сергей Ветров живет здесь с самого рождения – они с этой красивой пятиэтажной «сталинкой» почти ровесники. Сергей по праву является старшим по дому.

Старший по дому Сергей ВетровФото: Алексей ФОКИН

- Наш дом 1958 года постройки, но такой красоты здесь никогда не было! После капитального ремонта жить стало приятнее и комфортнее. От жителей на собраниях – одни благодарности, что все так удачно сложилось! – не скрывает радости Сергей Николаевич.

- Почему жильцы остановили свой выбор на портрете Льва Николаевича?

– Раньше на этом месте была реклама, пространство надо было чем-то заполнить. Мы организовали собрание, на котором было предложено несколько тем. Например, впереди большой праздник - 75 лет Победы, думали об этом. Другой вариант - первый космонавт страны Юрий Гагарин. В итоге единодушно проголосовали за портрет нашего великого земляка. Честно скажу: художники все сделали очень грамотно, удачно, с душой!