В тульском педуниверситете из-за чайника сработала пожарная сигнализация

Днем 26 ноября в здании общежития тульского педуниверситета сработала пожарная сигнализация. Как сообщил «Комсомольской правде в Туле» источник, ЧП произошло из-за оставленного чайника на плите, который и вызвал задымление.

По тревоге на место происшествия приехали пожарные расчеты. Сообщается, что жизни и здоровью людей ничто не угрожает, никто не пострадал.