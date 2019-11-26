В тульском педуниверситете из-за чайника сработала пожарная сигнализация
На месте происшествия работали пожарные расчеты
Фото: Алексей ФОКИН
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Днем 26 ноября в здании общежития тульского педуниверситета сработала пожарная сигнализация. Как сообщил «Комсомольской правде в Туле» источник, ЧП произошло из-за оставленного чайника на плите, который и вызвал задымление.
По тревоге на место происшествия приехали пожарные расчеты. Сообщается, что жизни и здоровью людей ничто не угрожает, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU