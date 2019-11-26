2019-11-26T14:43:34+03:00
Происшествия

В тульском педуниверситете из-за чайника сработала пожарная сигнализация

На месте происшествия работали пожарные расчеты
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Днем 26 ноября в здании общежития тульского педуниверситета сработала пожарная сигнализация. Как сообщил «Комсомольской правде в Туле» источник, ЧП произошло из-за оставленного чайника на плите, который и вызвал задымление.

По тревоге на место происшествия приехали пожарные расчеты. Сообщается, что жизни и здоровью людей ничто не угрожает, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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