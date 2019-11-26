Спасатели «потушили» здание тульского техникума на ул. Заварной

Накануне тульские спасатели провели пожарно-тактическое тренировочное учение в социальном техникуме на ул. Заварной. . В тренировке задействовали личный состав пожарно-спасательного гарнизона областного центра и персонал учреждения.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

По замыслу учений пожар произошел в помещении столовой на первом этаже. Ответственный сотрудник техникума сообщил о возгорании, было организовано оповещение и эвакуация людей, находящихся в здании. К месту возникновения условного возгорания незамедлительно были направлены силы и средства ближайших пожарно-спасательных подразделений.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

По завершению активной фазы учений с сотрудниками техникума было проведено методическое занятие, в ходе которого рассматривались вопросы использования и применения первичных средств пожаротушения, доведены требования обеспечения пожарной безопасности на объектах социальной сферы.

В учениях было задействовано 11 человек личного состава и 3 единицы техники.