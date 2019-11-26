Тулякам на заметку: в России могут начать маркировать домашних животных

В России рассматривают законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», который, как ожидается, должен будет навести порядок на рынке домашних питомцев.

Если законопроект одобрят, то в России появится система официального учета и идентификации домашних животных. Речь идет не только о кошках, собаках, крупном рогатом скоте, но и о пушных зверях, пчелах, рыбах, свиньях, верблюдах, оленях, лошадях, и домашней птице.

Пока не ясно, как именно будет проходит процедура идентификации животного. Депутаты требуют, чтобы эта процедура была бесплатной. Ведь у некоторых хозяев насчитывается до 10 питомцев.

В настоящее время законопроект уже готов и рассматривается правительственной комиссией.

Процедура маркировки будет представлять собой нанесение, закрепление или введение в тело животного средств идентификации. Учитывать всех помеченных животных будут уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы и аттестованные специалисты.