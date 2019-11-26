2019-11-26T10:31:25+03:00
Общество

Тулякам на заметку: в России могут начать маркировать домашних животных

Соответствующий законопроект рассматривается правительственной комиссией
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments35
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В России рассматривают законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», который, как ожидается, должен будет навести порядок на рынке домашних питомцев.

Если законопроект одобрят, то в России появится система официального учета и идентификации домашних животных. Речь идет не только о кошках, собаках, крупном рогатом скоте, но и о пушных зверях, пчелах, рыбах, свиньях, верблюдах, оленях, лошадях, и домашней птице.

Пока не ясно, как именно будет проходит процедура идентификации животного. Депутаты требуют, чтобы эта процедура была бесплатной. Ведь у некоторых хозяев насчитывается до 10 питомцев.

В настоящее время законопроект уже готов и рассматривается правительственной комиссией.

Процедура маркировки будет представлять собой нанесение, закрепление или введение в тело животного средств идентификации. Учитывать всех помеченных животных будут уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы и аттестованные специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24