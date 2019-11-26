2019-11-26T10:07:30+03:00
Спорт

В Туле построят два новых физкультурно-оздоровительных комплекса

Объекты появятся в Зареченском и Пролетарском округе города
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Накануне в Туле состоялось еженедельное оперативное совещание, на котором обсудили ряд важных вопросов из жизни региона.

Одна из тем касалась строительства спортивных объектов в области. В настоящий момент проходит строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Кимовске, ФОКа с бассейном в Белеве, Ледового дворца в Туле и ледовых арен в Ефремове и Щекине.

Ранее губернатор поручил проработать вопросы реализации инфраструктурных спортивных проектов на территориях, где судя по обращениям жителей наиболее высока потребность в спортивных объектах - Одоевский район и Тула. Было отмечено, что с инвестором проведены переговоры. Предполагается строительство ФОКа в Одоеве и двух спорткомплексов в Туле.

Так, в Зареченском округе появится ФОК площадью более 6 тысяч кв. метров с двумя чашами бассейна, большим многофункциональным спортивным залом, тремя залами для тренировок. В Пролетарском округе планируют построить спортобъект такой же площади – тренировочный комплекс с большим многофункциональным спортивным залом и четырьмя залами для тренировок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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