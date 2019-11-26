2019-11-26T09:49:04+03:00
Общество

В Тульской области возле водоемов установят информационные щиты о запрете выхода на лед

Об этом стало известно на еженедельном оперативном совещании
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В понедельник, 25 ноября, в Туле состоялось еженедельное оперативное совещание под председательством главы региона. На встрече обсуждали ряд вопросов, в том числе проблемы безопасности при выходе на лед.

В минувшие выходные в Одоевском районе двое рыбаков вышли на неокрепший лед и провалились. Благодаря слаженным действиям спасателей, людей удалось вытащить из воды. Из госпитализировали с охлаждением.

Губернатор Тульской области поручил главам администраций срочно установить информационные щиты о запрете выхода на лед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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