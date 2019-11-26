В Тульской области возле водоемов установят информационные щиты о запрете выхода на лед

В понедельник, 25 ноября, в Туле состоялось еженедельное оперативное совещание под председательством главы региона. На встрече обсуждали ряд вопросов, в том числе проблемы безопасности при выходе на лед.

В минувшие выходные в Одоевском районе двое рыбаков вышли на неокрепший лед и провалились. Благодаря слаженным действиям спасателей, людей удалось вытащить из воды. Из госпитализировали с охлаждением.

Губернатор Тульской области поручил главам администраций срочно установить информационные щиты о запрете выхода на лед.