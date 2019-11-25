Главная тульская елка установлена

Монтаж главной елки Тулы, на пл. Ленина, завершился.

Новогоднюю красавицу украсили 5000 шаров и сложная световая иллюминация. Разработана специальная программа - каждый елочный шар будет иметь отдельное компьютерное программирование.

Церемония торжественного открытия главной елки на пл. Ленина состоится 27 декабря. Туляков ждут: сказочный театрализованный парад по ул. Металлистов и Казанской наб., концертная программа с участием тульских исполнителей и популярной российской группы «5sta Family» и - праздничный фейерверк.

Главная тульская елка установленаФото: Алексей ФОКИН

Напомним, что к 1 декабря, в Туле должны установить более 350 световых новогодних конструкций, смонтировать уличные украшения. В скверах и парках города установят новогодние елки, световые композиции, праздничную иллюминацию. А над Губернским катком, на пл. Ленина, появится 3D-небо.

Отдельное внимание будет уделено проведению праздничных мероприятий в населенных пунктах Большой Тулы.

Стоит отметить, что Тула входит в топ-3 городов России с самыми высокими новогодними елками. Наша новогодняя красавица, со своими 32 м, на 3-м месте.