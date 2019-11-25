2019-11-25T16:41:00+03:00
Общество

Главная тульская елка установлена

Тула входит в топ-3 городов России с самыми высокими новогодними елками
Дмитрий ОРЛОВ
Поделиться:
Главная тульская елка установленаГлавная тульская елка установленаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Монтаж главной елки Тулы, на пл. Ленина, завершился.

Новогоднюю красавицу украсили 5000 шаров и сложная световая иллюминация. Разработана специальная программа - каждый елочный шар будет иметь отдельное компьютерное программирование.

Церемония торжественного открытия главной елки на пл. Ленина состоится 27 декабря. Туляков ждут: сказочный театрализованный парад по ул. Металлистов и Казанской наб., концертная программа с участием тульских исполнителей и популярной российской группы «5sta Family» и - праздничный фейерверк.

Главная тульская елка установлена Фото: Алексей ФОКИН

Главная тульская елка установленаФото: Алексей ФОКИН

Напомним, что к 1 декабря, в Туле должны установить более 350 световых новогодних конструкций, смонтировать уличные украшения. В скверах и парках города установят новогодние елки, световые композиции, праздничную иллюминацию. А над Губернским катком, на пл. Ленина, появится 3D-небо.

Отдельное внимание будет уделено проведению праздничных мероприятий в населенных пунктах Большой Тулы.

Стоит отметить, что Тула входит в топ-3 городов России с самыми высокими новогодними елками. Наша новогодняя красавица, со своими 32 м, на 3-м месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Международный опыт: как защищают здоровье работников и восстанавливают после трудовых травм в Испании
Журналист «Комсомолки» вместе с делегацией Фонда соцстраха побывал на крупнейших предприятиях, в медицинских центрах и в ассоциации страховых организаций страны, которая занимает первое место по средней продолжительности жизни в Европе
Новости 24
Туляк пойдет под суд за порчу треноги
Завершится ли реконструкция площади Главпочтамта в Туле к 1 декабря?
Цифровые технологии в помощь малому и среднему бизнесу
В Туле отремонтируют кровлю детского сада на ул. Немцова
Туляков ждет ледяной дождь: прогноз погоды на последнюю неделю осени
За выходные на тульских дорогах поймали 29 пьяных водителей
Пьяный туляк устроил дебош в ресторане и грозил расправой росгвардейцам
В Тульской области разработают новую программу развития здравоохранения
В Туле на проспекте Ленина «Лексус» и троллейбус не поделили дорогу
В Тульской области в ДТП пострадали 12-летняя и 15-летняя девочки
В Тульской области «Toyota» вылетела в кювет
В Тульской области не поделили дорогу «ВАЗ» и «CHERY»
Во дворе тульского Дома правительства построят Региональный центр управления
До 25 декабря все подземные переходы в Туле оборудуют электроподъемниками
Тульская команда КВН заняла второе место в финале Юго-Западной лиги КВН
Кибер-мошенничество в Туле: есть займ - оплати, нет кредита - возьми
Мошенник списал с карты жительницы Тульской области более 150 тысяч рублей
Туляки смогу приобрести официально «красивые» номера для своих авто
За сутки в Тульской области сгорели шесть домов и баня
Туляки победили в международном баскетбольном матче
В Тульской области грабитель ударил женщину и выхватил сумку
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам пакет услуг «СуперВЭД. МТФ»
В Туле болельщик из черного списка пытался пройти на матч «Арсенал»-»Краснодар»
Зима близко: как в Туле ведутся работы по благоустройству в преддверии холодов