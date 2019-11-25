Марчел Кептэнарь возглавил министерство экономического развития Тульской области
До этого он возглавлял ГБУ ТО «МФЦ»
Фото: Алексей ФОКИН
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Марчел Кептэнарь назначен министром экономического развития Тульской области. До этого он возглавлял ГБУ Тульской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Фото: ГБУ ТО «МФЦ»
Марчел Максимович имеет большой опыт работы в банковской сфере. Более 8 лет руководил различными коммерческими структурами. Окончил Юридический институт МВД России в Москве по специальности «Правоведение».
ИСТОЧНИК KP.RU