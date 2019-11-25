Марчел Кептэнарь возглавил министерство экономического развития Тульской области

Умеете ли вы распоряжаться деньгами?

Деньги есть у всех. У кого-то больше, у кого-то - меньше. Но, при прочих равных, распоряжаемся мы ими по-разному. Давайте проверим, насколько вы финансово грамотны [Тест КП]