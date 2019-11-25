2019-11-25T16:35:56+03:00
Экономика

Марчел Кептэнарь возглавил министерство экономического развития Тульской области

До этого он возглавлял ГБУ ТО «МФЦ»
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Марчел Кептэнарь назначен министром экономического развития Тульской области. До этого он возглавлял ГБУ Тульской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Фото: ГБУ ТО «МФЦ»

Фото: ГБУ ТО «МФЦ»

Марчел Максимович имеет большой опыт работы в банковской сфере. Более 8 лет руководил различными коммерческими структурами. Окончил Юридический институт МВД России в Москве по специальности «Правоведение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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