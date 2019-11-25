2019-11-25T15:03:06+03:00
Происшествия

Виновник страшного ДТП в Кимовске получил 12 лет колонии

По его вине погибли три девушки
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Фото: Кимовский городской судФото: Кимовский городской суд
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Суд признал жителя Кимовска виновным в угоне автомобиля и совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения. По его вине погибли 3 человека.

Ночью 9 августа мужчина выпивал со знакомыми в своей квартире. В разгар застолья ему позвонила знакомая. Она пригласила его приехать к ней в гости, чтобы погулять с подругами.

Мужчина отправился к ней сразу после того, как уснул его приятель. Он забрал со стола ключ от его легковушки, вышел из квартиры и поехал на ул. Толстого в Кимовске.

Там подхватил троих девушек. Компания отправилась к кафе. Здесь к ним подсела еще одна знакомая. Впятером они поехали кататься дальше.

Горячительное сделало свое дело. Около 5 часов утра в районе ул. Первомайской, 30 произошло ДТП. Мужчина не справился с управлением. Пьяный водитель на скорости 168 км/ч наехал на бордюр. Машина перевернулась, затем въехала еще в два припаркованных возле дома автомобиля и влетела в дерево.

После случившегося мужчина сбежал с места ДТП. Три девушки, находившиеся в салоне автомобиля, погибли.

Суд назначил мужчине 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также на 3 года его лишили прав.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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