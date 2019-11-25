В Туле могут перенести троллейбусное кольцо в поселок Менделеевский

В Туле разгрузят проспект Ленина. Это произойдет уже к следующей осени. Об этом стало известно на оперативном городском совещании.

Для этого на проблемных участках установят интеллектуальные светофоры. В частности, объект появится от перекрестка с дорогой на Скуратово до перекрестка с улицей Станиславского.

Кроме того, создадут дублер по четной стороне проспекта от выхода на него улицы Маргелова до пересечения с улицей Рязанской с обустройством выезда на нее. Это позволит перенести часть транспортного потока, например, движущегося в Пролетарский район.

Здесь работы должны завершиться в сентябре-октябре 2020 года.

Также рассматривается перенос троллейбусного кольца в поселок Менделеевский. Проектно-сметные работы займут не менее 7 месяцев, зато в результате исчезнет лишний светофор, продлится линия общественного транспорта еще на несколько остановок, а сами троллейбусы получат возможность более комфортного разворота.