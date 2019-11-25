2019-11-25T11:38:47+03:00
Общество

Щекинское шоссе откроют для движения 22 декабря

Сейчас рабочие обустраивают систему дренажа
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Щекинское шоссе откроют для движения 22 декабря. Об этом говорили на оперативном совещании в городской администрации.

Сейчас рабочие обустраивают систему дренажа. После этого разрытый участок обратно засыпят грунтом. К процессу планируется подойти максимально внимательно, чтобы избежать разрушения дорожного полотна впоследствии.

Это может случиться, если допустят нарушение при уплотнении «подушки». Просадка даже в пару сантиметров при ее толщине более двух метров приведет к необратимым последствиям.

Напомним, работы на Щекинском шоссе стартовали 18 октября. Тогда же перекрыли проезжую часть и пустили транспорт в объезд. Рабочие приступили к ликвидации карстового провала.

Образовавшийся в следствие карстовых процессов провал был вскрыт, произведена выемка грунта на глубину нескольких метров. На прошлой неделе уже завершены основные работы по монтажу бетонной плиты, которая должна предотвратить дальнейшую эрозию почвы, оборудованы колодцы для мониторинга. Сумма контракта - 13 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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