Ещё один уроженец Тульской области отправится в космос

Уроженец Новомосковска Николай Тихонов полетит в космос - в апреле 2020 года он отправится на МКС. Компанию ему, в путешествии к звездам, составят российский космонавт Андрей Бабкин и американский астронавт Крис Кэссиди. Планируется, что покорять просторы космоса этот экипаж будет до октября 2020. Тихонов и Бабкин отправятся на МКС впервые.

Николай Владимирович Тихонов родился в 1982 году в Новомосковске, в семье военного. Тяга к звездам у него появилась еще в детстве. В школьные годы Николай занимался радио- и аэрокосмическим моделированием во Дворце детского и юношеского творчества.

После окончания школы, Николай Тихонов, поступил без экзаменов, как лауреат Всероссийского конкурса «Космос», в Московский авиационный институт.

После его окончания работал инженером в РКК «Энергия».

С 2006 года, решением Межведомственной комиссии по отбору космонавтов, Николай Тихонов рекомендован к зачислению в отряд.

Новомосковцы хотят поддержать земляка. Ребята, которые сейчас занимаются в той же лаборатории в Доме творчества, что и Тихонов в школьные годы, хотят отправиться на Байконур и своими глазами увидеть старт корабля.

Напомним, что в космосе уже побывали трое уроженцев Тульской области: Евгений Хрунов, Валерий Поляков и Сергей Залетин.