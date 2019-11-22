Школа Шипунова - уникальные возможности для талантливой молодежи

Среди слушателей - лицеисты и суворовцы. Такое объединённое занятие в школе Шипунова интересный и полезный опыт. АО «КБП» неизменно продолжает выбранный курс подготовки высококвалифицированных кадров для предприятия и оборонной отрасли в целом.

Физико-математическая школа имени академика А.Г. Шипунова открылась на базе лицея№2 в 2016 году в рамках пятистороннего соглашения между правительством Тульской области, администрацией Тулы, Тульским государственным университетом, АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова» и лицеем № 2 им. Б.А. Слободскова. В эту школу проходит набор талантливых ребят со всей области по итогам олимпиад по физике и математике. C каждым годом у старшеклассников тульского региона повышается интерес к поступлению в школу имени А.Г. Шипунова. Если в 2016 году начали обучение 70 школьников, то в 2019 году успешно выполнили задания олимпиады 140 человек.

В Физико-математической школе им. академика А.Г. Шипунова теперь учатся и тульские суворовцы, ведь подготовка высококвалифицированных офицерских кадров сегодня - одна из приоритетных задача Министерства обороны. С 2017 года в суворовском училище организованы научные классы, где ребята занимаются научно-исследовательской деятельностью.

Школа Шипунова - уникальные возможности для талантливой молодежиФото: материалы пресс-служб

В этом году по инициативе губернатора Тульской области А.Г. Дюмина в суворовском училище был проведен отборочный тур. По результатам олимпиады учебная группа физико-математической школы пополнилась на 28 курсантов. Теперь у них есть уникальный шанс получать новые знания по физике и математике в школе Шипунова.

Заместитель начальника училища по учебной работе Наталья Антоновна Мартынова отметила: «Курсанты осознанно сделали свой выбор и поступили в школу Шипунова. Два дня в неделю в училище приезжают преподаватели МФТИ и работают с нашими воспитанниками в неурочное время. Ребята с удовольствием посещают занятия. Мы гордимся, что есть возможность обучения в физико-математической школе у опытных преподавателей. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с физико-математической школой им. А.Г. Шипунова, с тульским оборонным предприятием АО «КБП».

Лекцию для ребят провёл доцент кафедры высшей математики МФТИ, кандидат физико-математических наук, лидер национальной команды России на Международной математической олимпиаде Н.Х. Агаханов. Его лекции всегда особенные, он учит нестандартным рассуждениям в поиске решения задач, в процессе подачи материала получается продуктивный диалог.

По словам Агаханова: «Главная задача преподавателя - рассмотреть талант ученика, раскрыть его потенциал, дать ему импульс для развития, показав красоту математики, мотивировать к занятиям. Сейчас повышается качество образования, усиливается мотивация на качественное обучение. Главная цель дополнительного образования - мотивировать на результат, на успешное поступление в вуз, получив качественное образование. В вузах сейчас серьезный конкурс, отбираются самые талантливые абитуриенты, поэтому необходимо подтягивать знания. Дополнительное обучение помогает отрабатывать те или школьные программы. Это помогает сдавать успешно ЕГЭ, что также необходимо при поступлении в университет или институт. Школа Шипунова даёт хорошую стартовую площадку для дальнейшей учёбы, когда в школьные годы на углубленном уровне изучаются математика и физика, легче будут даваться первые годы учёбы в вузе. В любом случае, необходимо много трудиться, работать над собой».

Заместитель директора по воспитательной работе в лицее №2, руководитель школы имени академика А. Г. Шипунова В.В. Овсянников подчеркнул, что АО «КБП» всегда уделяло внимание важному вопросу подготовки кадров и сотрудничеству с лицеем. «Принимая активное участие в создании школы Шипунова, руководство предприятия поставило цель готовить будущих работников, начиная со школьной скамьи, - отметил В.В. Овсянников. - Предприятие взаимодействует с учебными заведениями Тулы, ведущими вузами страны. Школа Шипунова – способ повысить образовательный уровень школьников, подготовить их к успешному поступлению в вуз. Предприятие предоставляет возможность обучения на целевых местах в ведущих вузах страны. Получается замкнутый цикл подготовки молодых кадров для оборонки. Первые выпускники школы Шипунова сейчас успешно учатся на старших курсах вузов. Студенты ТулГУ проходят практику в КБП. Скоро они молодыми специалистами придут работать на предприятие».

В школу Шипунова идут способные, талантливые дети, для которых это престижно. ребята с удовольствием делятся впечатлениями от полученных знаний и самом учебном процессе.

Маргарита Никольская, ученица 10 «А» класса МБОУ лицей №2: В школе мне нравятся предметы физика и математика. Хочу свою будущую профессию связать с ними. Школа Шипунова даёт такой шанс хорошо подготовиться к поступлению вуз. Выпускникам предоставляются возможность целевого обучения и после получения диплома гарантированное трудоустройство на оборонное предприятие – АО «КБП».

Учащийся 6 курса ТулСВУ Афанасий Хисматов: Школа Шипунова нужна мне, чтобы подготовиться к экзаменам, поступить в вуз и стать грамотным специалистом в своей деятельности. Хочу стать летчиком. В связи с этим знания математики и физики мне необходимы.

Мероприятие прошло при участии Тульского регионального отделения «Союз машиностроителей России». Союзмаш уделяет особое внимание работе с молодежью в части подбора молодых кадров и специалистов на предприятиях и организациях, входящих в состав Тульского Регионального отделения «Союз машиностроителей России». При его поддержке реализуется ряд масштабных проектов для поддержки молодежи.

По материалам пресс-службы АО "КБП"