2019-11-22T15:49:33+03:00
Происшествия

В Тульской области подозреваемого в убийстве на парковке заключили под стражу

Мужчина девять раз ударил противника клинком ножа
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Управление Судебного департамента в Тульской областиФото: Управление Судебного департамента в Тульской области
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Кимовский городской суд заключил подозреваемого в убийстве на парковке под стражу на срок следствия.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления 19 ноября. В этот же день и произошло убийство.

Житель Кимовска после ссоры накинулся с кулаками на обидчика. Мужчина девять раз ударил противника клинком ножа в голову и грудную клетку. От полученных ранений, осложнившихся массивной кровопотерей, мужчина скончался в районной больнице.

После совершения преступления подозреваемый скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. После этого был объявлен план «Перехват». Его искали как в самом Кимовске, так и за его пределами. Мужчина явился в полицию сам около полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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