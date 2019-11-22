В Тульской области подозреваемого в убийстве на парковке заключили под стражу

Кимовский городской суд заключил подозреваемого в убийстве на парковке под стражу на срок следствия.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления 19 ноября. В этот же день и произошло убийство.

Житель Кимовска после ссоры накинулся с кулаками на обидчика. Мужчина девять раз ударил противника клинком ножа в голову и грудную клетку. От полученных ранений, осложнившихся массивной кровопотерей, мужчина скончался в районной больнице.

После совершения преступления подозреваемый скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. После этого был объявлен план «Перехват». Его искали как в самом Кимовске, так и за его пределами. Мужчина явился в полицию сам около полуночи.