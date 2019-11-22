2019-11-22T16:45:38+03:00
Общество

В тульском наркодиспансере схлынул ажиотаж за справками для автомобилистов

Медицинское учреждение работает в штатном режиме
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Еще 21 ноября так выглядела очередь около Тульского областного наркологического диспансера №1Еще 21 ноября так выглядела очередь около Тульского областного наркологического диспансера №1
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Несколько дней туляки пытались заскочить в последний вагон и получить справку у нарколога по старым правилам. Ситуация достигла апогея 21 ноября, накануне вступления в силу нового приказа минздрава РФ. Он грозил тулякам, планирующим обзавестись водительскими правами, подорожанием справки сразу на несколько тысяч рублей — с 600 до 4,5 тысяч рублей.

Это могло произойти из-за новой процедуры получения документа. Автомобилистов собирались обязать сдавать анализы крови и мочи, которые бы показали употребляет ли человек наркотики и злоупотребляет ли алкоголем.

Ситуация начала накаляться 20 ноября. Обеспокоенные тульские автолюбители поспешили в наркодиспансер. Многие ради этого отпрашивались с работы. Желающих обзавестись справкой по прежней цене и минуя новые анализы было настолько много, что собирались очереди.

Только 20 ноября тульский наркодиспансер принял 920 человек. 21 ноября их число перевалило за 1 тысячу. Нагрузка на учреждение выросла более чем в 10 раз. Среднее время прохождения очереди - 1 час. Для сравнения, в обычные дни учреждение выдает порядка 130 справок.

В медицинском учреждении приняли все меры, чтобы ситуация не выходила за рамки. Работали по три регистратора, открыли еще одну кассу, дополнительные кабинеты, в которых выдавали справки. Вместо одного администратора туляков консультировали трое. Положение дел на контроле держал главврач.

21 ноября наркодиспансер объявил, что будет работать до последнего пациента, чтобы принять всех, кто стоял в очереди. Впрочем, к 20.00 волна страждущих получить заветный документ ослабла. Стало известно, что введение новых правил медосмотра для водителей отложили.

22 ноября ажиотаж, который наблюдался последние 2 дня, заметно спал - очередей нет. Главный врач Тульского областного наркологического диспансера №1 Николай Висягин сообщил «Комсомолке», что медицинское учреждение работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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