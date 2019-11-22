Туляков могут начать штрафовать за парковку на газонах

Депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Тульской области «Об административных правонарушениях в Тульской области». Его внес в областную Думу прокурор области Роман Прасков.

Действующую редакцию закона предлагается дополнить новым составом правонарушения. За размещение автомобилей на газонах в границах населенных пунктов, и детских площадках предлагается штрафовать нарушителей на 2 тысячи рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что подобные факты далеко не редкость. Однако привлечь нарушителей к ответственности сейчас нельзя: она законодательно не установлена.

Предусмотрено, что протоколы о данных правонарушениях смогут составлять глава муниципального образования, глава местной администрации, их заместители, руководитель отраслевого (функционального) органа местной администрации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, его заместители, а также ряд категорий работников этого органа. Дела об административных правонарушениях будут рассматривать административные комиссии.

По итогам обсуждения законопроекта комитет по государственному строительству, безопасности и местному самоуправлению принял решение рекомендовать Думе принять его в первом чтении и рассмотреть в двух чтениях.