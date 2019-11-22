2019-11-22T16:45:38+03:00
Общество

Туляков могут начать штрафовать за парковку на газонах

Законопроект рассмотрят в двух чтениях
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Тульской области «Об административных правонарушениях в Тульской области». Его внес в областную Думу прокурор области Роман Прасков.

Действующую редакцию закона предлагается дополнить новым составом правонарушения. За размещение автомобилей на газонах в границах населенных пунктов, и детских площадках предлагается штрафовать нарушителей на 2 тысячи рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что подобные факты далеко не редкость. Однако привлечь нарушителей к ответственности сейчас нельзя: она законодательно не установлена.

Предусмотрено, что протоколы о данных правонарушениях смогут составлять глава муниципального образования, глава местной администрации, их заместители, руководитель отраслевого (функционального) органа местной администрации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, его заместители, а также ряд категорий работников этого органа. Дела об административных правонарушениях будут рассматривать административные комиссии.

По итогам обсуждения законопроекта комитет по государственному строительству, безопасности и местному самоуправлению принял решение рекомендовать Думе принять его в первом чтении и рассмотреть в двух чтениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Давайте выпьем пиво и устроим митинг»: Школьники вступились за уволенную учительницу, которая рассказывала им о своем сексе
Педагог раньше училась у доцента Соколова, убившего студентку. Она вела блог о том, как хочет заниматься любовью под Rammstein и пить алкоголь
Как и чем заправляют пароходы
Современная бункеровка — процесс крайне любопытный, а, главное, экологически безопасный. Чтобы переплыть океан, баки (а если говорить правильно, бункеры) огромного сухогруза надо заполнить топливом, объем которого сопоставим с целым железнодорожным состав
Новости 24
В Тульской области расчисят участки рек Оки и Упы
В Тульской области отделение № 12 МРЭО ГИБДД переедет на новый адрес
Главную новогоднюю ель Тулы украсят пять тысяч шаров
В Туле меняют передвижные камеры на стационарные
Туляк заплатит штраф за выброс мусора в неположенном месте
Тулячка завоевала серебро в Кубке России по самбо
Тройное ДТП в Туле: дорогу не подели две легковушки и грузовик
Тулячка получила из рук президента орден Дружбы
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин получил награды от министра обороны Сергея Шойгу
В Туле шестилетний мальчик упал в колодец теплосетей: прокуратура провела проверку
Матч "Арсенал" - "Краснодар" будет судить арбитр, ранее дебютировавший в Туле
В Туле будут определены площадки для запуска фейерверков в новогодние праздники
Матч в Туле 24 ноября "Арсенал" vs "Краснодар": прогнозы, статистика, комментарии
В Тулу пришла зима