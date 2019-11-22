В Большой Туле более четырех часов был привязан на улице медвежонок

В поселок Ленинский Большой Тулы приехал цирк. Его работники, видимо озаботившись необходимостью саморекламы, не придумали ничего лучшего, чем привязать годовалого медвежонка на улице в центре населенного пункта.

Однако такой маркетинговый ход совершенно не привел в восторг очевидцев. На улице в тот момент было малолюдно, так что в полной мече впечатлиться от этого креатива не получилось. А вот, зато те, кто всё-таки проходил в этом месте в тот момент, остались возмущёнными. Медвежонок, привязанный к сцене, провёл на привязи более четырёх часов.

Зоозащитники уже собираются направить обращения по этому факту в правоохранительные органы.

Напомним, что недавно факты жестокого обращения с животными уже были выявлены в Ефремове.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/745355" frameborder="0"></iframe> Привязанный медвежонок в поселке Ленинский.

«Комсомолка» ранее писала об убийствах стерилизованных и чипированных собак на местном кладбище. Расправа тогда произошла в присутствии очевидцев, в том числе и детей. Были выявлены и факты нарушений в ефремовском приюте для бездомных животных.

Прокуратурой Тульской области установлено, что ефремовским МУП «Дорожник» допускаются нарушения требований ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», а также Порядка отлова, учёта, транспортировки, содержания и регулирования численности безнадзорных животных.