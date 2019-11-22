13 том «Детской энциклопедии» – «Тело человека» уже в продаже!
Яркие иллюстрации и увлекательный рассказ о строении тела человека, и его основных функциях и органах, развивающие задания и интересные факты помогут ребенку узнать много нового и подготовиться к школе.
Напомним, 28 августа в Туле вышла уникальная книжная коллекция «Детская энциклопедия». Эти книги – настоящий подарок для любознательных дошкольников и учеников начальной школы, а также их родителей. Высокое качество полиграфии делает тома коллекции отличным подарком для будущих гениев.
Каждый новый том будет поступать в продажу еженедельно по средам. Коллекция состоит из 30 томов.
Книги вы сможете приобрести в киосках «Пресса» в Туле по адресам:
Зареченский район:
ул. Октябрьская, 5 (на пересечении ул.Октябрьска/Епифанская)
пересечение ул. Комсомольская/М.Горького (ост. "Хопер")
ул. Пузакова, 3
ул. Октябрьская, 93 (около маг."Спутник")
ул. М. Горького, 33 (ост. "Трамвайное кольцо")
ул. Октябрьская 203 (ост. "Комсомольский парк")
ул. Пузакова, 2, ост. «Демидовская»
Привокзальный район:
ул. Ползунова, 7 (РТИ)
Красноармейский пр-т, 48 (около НИИ Репрографии)
п.Косая Гора, М.Горького, 13
Мясново, ул.Кабакова, 79 (около маг. "Прогресс")
пр-т Ленина, 104 (ост."Педуниверситет")
Пролетарский район:
ул.Металлургов, 80-а ( авт.ост. "К/т Искра")
ул.Марата, 26 (ост. "Плеханова")
ул.Кутузова, 13
ул.Вильямса, ост. "Нестерова"
ул. Вильямса, 30 (ост. "Областная больница")
ул.Майская, 5
ул. Ложевая, 133 (ост. "ул.Калинина")
Советский район:
ул.Коминтерна, 28 (ТЦ "Маргарита")
пр-т Ленина, 92 ( ост. "Автовокзал")
ул.Советская, 12 (ост. "Пл.Восстания")
Красноармейский пр-т, 21
ул. Лейтейзена, 3
ул. Советская, 2
ул.Вересаева, 6
Центральный район:
ул. Кауля, 13 (около маг."Хозтовары")
ул. Кауля, 45 (ост."Красный перекоп")
пр-т Ленина, 129 (ост. "Вознесенского")
ул. Первомайская, 10
пр.Ленина, 67 (ост. «Первомайская»)
Павильон «Пресса»:
пр Ленина, 116
Внимание: тома «Детской энциклопедии» можно заказать по телефону 50 12 92
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