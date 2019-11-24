2019-11-24T10:19:26+03:00
Общество

Спасатели вытащили из воды рыбаков, провалившихся под лед в Тульской области

Пострадавшие были госпитализированы в больницу с охлаждением
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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23 ноября спасатели вытащили из реки Мизгея рыбаков, провалившихся под лед. ЧП произошло около поселка Стрелецкий Одоевского района.

Очевидец сообщил в службу спасения о тонущих мужчинах. Со слов очевидца, один из рыбаков пытался спасти другого и в результате оба оказались в ледяной воде.

На место прибыл пожарный расчет 44-ой пожарно-спасательной части, расположенной в 7 км от места происшествия. Командир отделения Александр Старцев при помощи лестницы-палки подобрался как можно ближе к полынье и вытянул пострадавших из воды по одному при помощи веревки, закрепленной к спасательному поясу. Вытягивать из реки рыбаков и доставлять их на берег ему помогали пожарный Григорий Змиев и водитель пожарного автомобиля Сергей Гавриков.

«Прибыв на место, мы обнаружили в 30-ти метрах от берега, в воде двоих рыбаков, опирающихся локтями на лед. В реке пострадавшие находились порядка 20-30 минут. Через 2-3 минуты, когда мы их доставили на берег, уже подъехала «скорая», - сообщил Александр Старцев.

Пострадавшие были госпитализированы в Щекинскую районную больницу с охлаждением, в состоянии средней тяжести, без видимых травм.

ГУ МЧС России по Тульской области призывает жителей отказаться от выходов на лед. Это сопряжено со смертельной опасностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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