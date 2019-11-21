Минус ещё один: вслед за 52-м канул в бездну и 15-й маршрут автобуса в Туле

Общественный транспорт Тулы продолжает лихорадить. «Комсомолка» уже писала о том, что с начала ноября стали возникать существенные неурядицы в этой сфере. Не успела устаканиться ситуация с закрытием маршрута автолайна №52, как исчез ещё один автобусный маршрут - №15.

Он появился в Туле ещё в 80-х годах прошлого века. Соединял два густонаселённых района («Завод РТИ - Пивкомпбинат»), где так же находится и ряд предприятий, проходил фактически через весь город. До 1999 года обслуживался ПАТП №3.

Из-за экономических трудностей, в 90-х годах, ПАТП №3 значительно снизило число выходивших на линии автобусов. В итоге, 21 апреля 1999 года, постановлением главы Тулы, был открыт коммерческий автобусный маршрут №15, с теми же конечными пунктами следования.

Потом «Пятнашка» дважды выставлялась на конкурс (в 2006 и 2011 года). Дважды же на маршруте проводилось комплексное изучение пассажиропотока (в 2007 и 2011 годах) специалистами из ТулГУ.

Всё было ровно и гладко до 2017 года. Но тут начались реформы Управления транспортом и дорожным хозяйством Тулы. На эту структуру, собственно, Тульский региональный транспортный союз, в своём официальном ответе «Комсомолке», и возлагает вину в исчезновении с городских магистралей 15-го маршрута. Итак, история вопроса от Транспортного союза.

Конечную остановку в Мяснове долго и настойчиво пытались передвинуть всё дальше и дальше. Сначала перевозчику предложили доехать до Маслова. Эта идея вызвала логичное возражение, в связи со значительным увеличением протяжённости маршрута, что выглядело нерационально. Затем автолайны отправили в пос. Петровский.

15-й благополучно ходил туда полгода, но потом кому-то из жителей Петровского это не понравилось, и маршрутки оказались ближе к окружной трассе М2. Там, практически на обочине, им определили конечную остановку. Вскоре, маршрут №15 продляют до пос. Иншинский.

Тут вообще начинается ударная история по определении новой конечной. 15-й продляют до пос. 12 лет Октября. Там остановка располагалась таким образом, что приехать на неё было возможно только при пересечении Калужского шоссе, что не безопасно, по причине отсутствия на загруженном перекрёстке светофора.

Далее конечная перемещается в совхоз «Ударник». В 2018 году — в Северную Мызу, но с заездом во всё тот же «Ударник». В 2019 году «пятнашка» снова вернулась в Иншинку, без заезда в «Ударник», но с заходом в Северную Мызу. На тот момент 15-й обслуживало ООО ТК «ПАП».

Итогом всех этих пертурбаций стало снижение количества машин на маршруте. Но, если место дислокации одной конечной меняли с завидным упорством, то передвинуть другую оказалось делом проблематичным.

В июле 2019 года жители «Рязанки» и Северной Мызы обратились в городскую администрацию с просьбой перенести конечную от РТИ к колледжу на ул. Рязанской. Туда автобусы должны были попадать, сворачивая с пр-та Ленина на ул. Станиславского. Там большой микрорайон, находятся предприятия, а вот общественного транспорта мало. А конечная «Завод РТИ» и так переполнена.

Тут, помимо «пятнашки», дислоцируются и автобусы маршрутов №№ 11, 12, 40К и 58. всего около 100 единиц автобусной техники разной степени вместимости. Плюс — в шаговой доступности остановки на ул. 9 Мая и пр-те Ленина.

Со стороны Транспортного Союза также было направлено письмо (исх. №105А от 19.07.2019 г.) с просьбой удовлетворить просьбу жителей и положительно рассмотреть заявку предприятия. К письму прилагались коллективные обращения граждан с многочисленными подписями. Предлагаемая схема была решением транспортной проблемы в микрорайоне Кирпичного завода.

На сегодняшний день люди живущие, работающие или учащиеся в данном микрорайоне не имеют возможности реализовать своё право пользоваться общественным транспортом. Совсем недавно перевозки добраться туда или уехать можно было на 22-м автолайне. Но от также благополучно канул в бездну из-за конкурсов и новых схем его движения.

В итоге комиссия в удовлетворении этой просьбы отказала. Далее события стали развиваться ещё стремительнее. 28 августа 2019 года УтиДС обратилось в суд с исковым заявлением к ООО ТК «ПАП» о прекращении действия Свидетельства на маршрут №15.

А уже 4 сентября 2019 года ООО ТК «ПАП» с соблюдением всех необходимых процедур сдали Свидетельство на маршрут №15. 10 сентября Алексей Крыгин было объявлено о проведении нового конкурса на автобусный маршрут №15. 19 сентября ООО ТК «ПАП» было исключен из Реестра маршрутов регулярных перевозок.

На «пятнадцатые» линии стали выходить автобусы ООО «Атлас 71». Сведения о данном перевозчике были внесены в Реестр маршрутов 23 сентября. Но это предприятие поработало на 15-м недолго.

Правда, работа предприятия на маршруте была непродолжительной. Как полагают в Транспортном союзе, «перевозчику не была выдана разрешительная документация отвечающая соответствующим требованиям закона».

И 31 октября был подписан протокол по итогам Конкурса. Победителем стал ИП Парфенов Е.Г. из Твери. Он же выиграл и конкурс на многострадальный 52-й маршрут. О проблемах с 52-м автолайном «Комсомолка» уже неоднократно писала.

Итогом перспективной игры в пятнашки с «пятнашкой» стало исчезхновение маршроу. По состоянию на 21 ноября перевозки на автобусном маршруте №15 не осуществляются.

А всего, как уточняет Транспортный союз, «за два с половиной года, по результатам 18 проведённых конкурсных процедур администрацией города на городские автобусные маршруты, работающие по нерегулируемому тарифу так и не вышел ни один автобус. При этом закрылись 15 маршрутов, ранее стабильно работавших на протяжении порядка 10 лет».

22-й, 52-й, и вот ещё 15-й… Какой маршрут будет следующим? Или, всё-таки, рано или поздно, жизнь в тульском транспортном хозяйстве, наладится. Тулякам хочется, чтобы это произошло как можно раньше. «Комсомолка» продолжат следить за ситуацией сфере общественного транспорта Тульской области.