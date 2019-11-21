Свобода через творчество

На нынешней, уже 27-й по счету, региональной выставке, приуроченной к грядущему Международному Дню инвалида, представлены более 230 работ 180 авторов в самых разных техниках — вышивка бисером и лентами, живопись, изделия из дерева и шерсти, макраме, кружевоплетение, вязаные вещи, поделки из природных материалов. Для многих инвалидов, участвующих в экспозиции, творчество — единственный способ контакта со внешним миром.

Фото: Алексей ФОКИН

Кроме того, это не только выставка, но и конкурс творчества. Работы авторов будут оцениваться специалистами музеев и представителями организаций инвалидов, которые выберут лучших в пяти номинациях: «Живопись», «Прикладное искусство», «Рукоделие», «Вышивка» и «Домашнее ткачество».

Фото: Алексей ФОКИН

В течение нескольких дней здесь будут проводиться занятия по декоративно-прикладному творчеству - мастера народных промыслов научат туляков плести пояса, браслеты, делать куклы-обереги. А музейщики из «Тульских древностей» организовали фотозону, в которой любой желающий может сделать фото в старинном костюме с оружием.

Фото: Алексей ФОКИН

Каждое произведение поистине уникально, в чем могут убедиться все гости атриума до 29 ноября, когда будут подведены итоги и пройдет церемония награждения.