2019-11-21T16:45:56+03:00
Общество

Тульских курильщиков потеснят?

Областная прокуратура внесла в областную Думу предложения о расширении списка мест, где запрещено курение
Игорь КОПЫТОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Законопроект «Об установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах и в помещениях на территории Тульской области» уже рассмотрел и одобрил на своем заседании думский комитет по социальной политике.

Согласно федеральному законодательству, субъекты вправе устанавливать дополнительные ограничения курения табака, поэтому в нашем регионе предлагается к числу запрещенных мест отнести: остановки общественного транспорта и прилегающая к ним территория на расстоянии до десяти метров от них, подземные и крытые надземные пешеходные переходы, парковки в подземных гаражах, места на открытом воздухе на расстоянии до десяти метров метров от входов в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, а также территории парков, скверов, набережных, места проведения культурно-зрелищных, театральных, концертных мероприятий (за исключением разрешенных мест).

Ранее принятый Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» уже запрещает курить на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, в учреждениях культуры, учреждениях органов по делам молодежи, спорткомплексах и стадионах, на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-оздоровительных услуг, в транспорте городского и пригородного сообщения, на открытых территориях на расстоянии менее 15 метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, станций метрополитена, а также в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, предназначенных для оказания услуг пассажирского транспорта, в помещениях социальных служб, в помещениях, занимаемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, в гостиницах и ресторанах, на территориях детских площадок, пляжей.

- Мы убеждены, что реализация мер, предложенных в нашем законопроекте будет способствовать профилактике заболеваний, связанных с потреблением табака, формированию ответственного отношения к здоровью, а также защите нынешнего и будущего поколения от воздействия табачного дыма. - подчеркнула официальный представитель прокуратуры Тульской области, старший помощник прокурора Тульской области по взаимодействию со СМИ и общественностью, советник юстиции Ирина Бацейкина. - Если говорить о дальнейшем усилении мер в рамках государственной политики противодействия потреблению табака в 2017-22 годы, то на сегодняшний день все то, что мы считали возможным, мы обозначили.

Предложения, одобренные профильным комитетом, будут рассмотрены областной Думой на очередном заседании 3 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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