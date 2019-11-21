В Туле кадеты закружились в ритмах вальса

В Тульском музее оружия в 6 раз проходит региональный областной кадетского бала "Отчизны верные сыны". В нём участвуют воспитанники суворовских военных училищ и кадетских корпусов. Всего - порядка 150 человек из Тульской области, Москвы и Калужской области в возрасте от 12 до 18 лет.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

По традиции бал начался с полонеза. В программе предусмотрено исполнение трех танцев: вальс, кадриль и полька. Мастерство пар будут оценивать профессиональные хореографы и мастера спорта. Всего в жюри 4 человека.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Выбирать лучших будут по специальным критериям: техника исполнения, соответствие пары стилю танца и эмоциональность выступления.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

В каждом танце выберут 9 пар победителей. Лучшие поедут 7 декабря в Москву, где покажут свои умения.