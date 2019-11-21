В Туле кадеты закружились в ритмах вальса
В Тульском музее оружия в 6 раз проходит региональный областной кадетского бала "Отчизны верные сыны". В нём участвуют воспитанники суворовских военных училищ и кадетских корпусов. Всего - порядка 150 человек из Тульской области, Москвы и Калужской области в возрасте от 12 до 18 лет.
Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА
По традиции бал начался с полонеза. В программе предусмотрено исполнение трех танцев: вальс, кадриль и полька. Мастерство пар будут оценивать профессиональные хореографы и мастера спорта. Всего в жюри 4 человека.
Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА
Выбирать лучших будут по специальным критериям: техника исполнения, соответствие пары стилю танца и эмоциональность выступления.
Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА
В каждом танце выберут 9 пар победителей. Лучшие поедут 7 декабря в Москву, где покажут свои умения.
Кадетский бал "Отчизны верные сыны".
ИСТОЧНИК KP.RU