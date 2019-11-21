2019-11-21T16:46:25+03:00
Общество

Тулякам хотят запретить курить на остановках, парковках и в парках

Ограничения затронут также подземные и крытые надземные пешеходные переходы
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Фото: Иван ВИСЛОВФото: Иван ВИСЛОВ
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На заседании комитета по социальной политике областной Думы обсудили законопроект «Об установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах и в помещениях на территории Тульской области». Его внес на рассмотрение прокурор Тульской области Роман Прасков.

Курильщикам предлагают запретить дымить:

- на остановках общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, а также на расстоянии менее чем 10 м от них;

- в парках, скверах, набережных (за исключением специально выделенных мест на открытом воздухе);

- на парковках, в подземных гаражах;

- в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 м от входов в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания;

- в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 м от входа в подъезды многоквартирных домов (за исключением специально выделенных мест на открытом воздухе);

- в местах (на территориях) проведения культурно-зрелищных, театрально-концертных, спортивных, общественно-политических мероприятий на открытом воздухе, обозначенных организаторами как место проведения таких мероприятий, во время их проведения;

- в подземных и крытых надземных пешеходных переходах.

По мнению разработчиков, законопроект позволит сократить спрос на табачные изделия, будет способствовать профилактике заболеваний, связанных с потреблением табака, формированию ответственного отношения к здоровью и отрицательного отношения к потреблению табака.

Комитет будет рекомендовать областной Думе принять проект закона в первом чтении и установить срок внесения поправок до 3 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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