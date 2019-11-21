В Туле начали собирать главную новогоднюю елку. Сейчас рабочие монтируют ее каркас. Совсем скоро она полностью будет готова.

Конструктив елки остался прежним. В прошлом году на ней полностью обновили искусственный лапник. А 32-метровую ель украсили 5 тысяч новых игрушек и сложная световая иллюминация с 3D-эффектом.

27 декабря состоится торжественное открытие новогодней зеленой красавицы. В этот день пройдет парад сказочных героев по ул. Металлистов, а также состоится выступление звезд российской эстрады. Завершится праздник ярким фейерверком.

В целом к 1 декабря в Туле украсят все учреждения, предприятия, улицы, скверы и общественные пространства. Традиционно лучшее оформление оценят в рамках городского смотра-конкурса.

На этот раз его будут проводить в двух номинациях: «Лучшее новогоднее оформление территориального округа» и «Самая лучшая идея новогоднего оформления». За первые 3 места предусмотрено материальное вознаграждение.