2019-11-21T14:39:03+03:00
Общество

Туляки выстроились в очереди за справками от нарколога

С 22 ноября в силу вступит новый Приказ Министерства здравоохранения РФ
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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22 ноября вступит в силу новый приказ минздрава РФ. Он грозит подорожанием сразу на несколько тысяч рублей справки от психиатра-нарколога для туляков, планирующих получить или поменять водительские права.

Все дело в том, что теперь им предстоит сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT. Исследования покажут регулярную алкогольную нагрузку. Обеспокоенные таким положением дел, туляки выстроились в большую очередь к наркодиспансеру. На то, чтобы успеть у них оставался только день. Одни беспокоились смогут ли сдать анализы после вступления силу новых правил, других волновало резкое повышение цен.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Пока желанный документ можно получить за 600 рублей. Нововведение грозит повышением цены на справку до 4,5 тысяч рублей.

Очередь у психдиспансера в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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