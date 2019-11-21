Туляки выстроились в очереди за справками от нарколога

22 ноября вступит в силу новый приказ минздрава РФ. Он грозит подорожанием сразу на несколько тысяч рублей справки от психиатра-нарколога для туляков, планирующих получить или поменять водительские права.

Все дело в том, что теперь им предстоит сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT. Исследования покажут регулярную алкогольную нагрузку. Обеспокоенные таким положением дел, туляки выстроились в большую очередь к наркодиспансеру. На то, чтобы успеть у них оставался только день. Одни беспокоились смогут ли сдать анализы после вступления силу новых правил, других волновало резкое повышение цен.

Фото: Алексей ФОКИН

Пока желанный документ можно получить за 600 рублей. Нововведение грозит повышением цены на справку до 4,5 тысяч рублей.