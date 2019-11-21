Туляки подарили Диме Билану пятикилограммовый пряник

20 ноября в Туле музыкант представил шоу «Планета Билан» в новом формате на стыке музыки, перформанса, кино и героического комикса. Он также исполнил всем знакомые хиты и песни из нового альбома.

Туляки восприняли такой формат «на ура!». Об этом можно судить по многочисленным видео, заполонившим соцсети сразу после концерта. На кадрах поклонники подпевают любимому исполнителю, при этом никто не может усидеть на своих местах.

Фото: Елизавета Сокова

Певец и сам не остался в стороне. На его станице в Instagram появился пост с обращением к тулякам:

«Тула! Спасибо! Это было нечто! Спасибо за вашу энергию и за наше единение!».

bilanofficial #Тула ! Спасибо! Это было нечто! Спасибо за вашу энергию и за наше единение !

«Спасибо, Дима! Вы сногсшибательный, умопомрачительный! Обожаем и любим безмерно!!! Было круто!», - откликнулись поклонники из оружейной столицы.

«Это было мощно», - поддержала разговор в комментариях еще одна тулячка.

Во время концерта жительница областного центра Елизавета подарила кумиру пятикилограммовый пряник. А он оставил ей свой автограф.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/745134" frameborder="0"></iframe> Концерт Димы Билана в Туле.

Фото: Елизавета Сокова

- Все понравилось. Билан как всегда супер. Много танцевальных номеров. Зал полный, в манеже жарко, - поделилась с «Комсомолкой», - поклонница исполнителя.

Кстати, билеты на концерт Димы Билана тулячка выиграла в нашем розыгрыше, проведенном в соцсети.