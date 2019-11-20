Молодым – работа, пожилым – забота

Не секрет, что демографическая ситуация в стране непростая, причиной этого эксперты называют большой спад рождаемости в 90-е годы. О том, как проект реализуется в регионе, рассказывает министр труда и социального развития Тульской области Андрей Филиппов.

Министр труда и социального развития Тульской области Андрей ФилипповФото: материалы пресс-служб

- Сейчас более трети жителей нашего региона старше пенсионного возраста. Причины понятны: сказывается близость Тулы к Москве. Многие годы молодые люди, получив образование, уезжали работать в столицу. Отток молодежи привел к тому, что рождаемость в области заметно упала. Число потенциальных мам в возрасте от 18 до 30 лет в регионе ежегодно сокращалось.

Но, как говорит Андрей Филиппов, регион не стоит на месте. По размеру МРОТ Тульская область занимает 3-е место в стране, по уровню зарплат – 4-е место в ЦФО. Желающих уехать на заработки в Москву становится все меньше. Современная молодежь выбирает предприятия нашего региона. Ведь уровень зарплат в столице теперь ненамного выше, а накладных расходов – хоть отбавляй!

Стимулирование рождаемости

Но увеличения зарплат недостаточно, – считает министр. – Необходимо прямое стимулирование потенциальных родителей на рождение детей. Сейчас в Тульской области предусмотрены выплаты из федерального бюджета на первого и второго ребенка – 9 776 руб. в месяц, выплаты на третьего ребенка, в которых область участвует в рамках софинансирования, –12 496,62 руб. в месяц. Всего – порядка 60 видов мер социальной поддержки.

Многие женщины не торопятся рожать, потому что будут вынуждены сидеть с малышом дома, получая пособие по уходу за ребенком. Чтобы дать им возможность продолжать трудиться и не терять заработок, в области открываются новые детские сады и ясли. И если очереди в садики мы уже ликвидировали, то с местами в ясельные группы такая проблема остается. Сейчас нехватка составляет порядка 1 500 мест. При этом, в Тульской области мамам, чей ребенок не смог попасть в ясли, дополнительно к федеральным пособиям платят еще 4 500 руб.

Кроме того, мамы, которые находятся в декретном отпуске, могут повысить свою квалификацию или получить новую профессию. Около 370 жительниц Тульской области ежегодно проходят обучение по программам, которые мы формируем, исходя из реальных потребностей на региональном рынке труда.

Старшее поколение

Наиболее актуальное для нашей области направление нацпроекта – «Старшее поколение».

– Мы полностью переформатировали устаревшую систему социального обслуживания пожилых людей как на дому, так и в стационаре, – говорит Андрей Филиппов. – Раньше, чтобы получить помощь, пенсионер должен был самостоятельно обратиться в социальную службу, а если не пришел, то никто о нем и не знал и человек оставался со своими проблемами один на один. Теперь обязанность социальных работников – находить таких людей и предлагать им все необходимые услуги.

Мы сейчас активно развиваем горячую линию координационного Центра по системе долговременного ухода (8-800-00-52-26), куда каждый может позвонить.

В Тульской области работают специальные школы, в которых мы обучаем родственников ухаживать за своими пожилыми членами семьи, выдаем на прокат специальные технические средства, необходимые для такого ухода. В клиниках открываются дневные стационары для людей, которым уже сложно за собой ухаживать.

Также приобретаем современное реабилитационное оборудование, бесплатно развозим пенсионеров из сельских поселений в медицинские клиники на диспансеризацию и дополнительные обследования. Для этого мы в рамках нацпроекта закупили 13 микроавтобусов. Они ежедневно курсируют во всех районах области по расписанию, которое вывешено во всех поликлиниках и МФЦ.

Переобучение

Еще одно направление нацпроекта – переобучение граждан предпенсионного возраста. Сегодня это 57 лет для мужчин и 52 года для женщин. Но совсем скоро к пред-пенсионерам будут относить людей от 50 лет и старше. Курсы проходят на базе высших и средних профессиональных образовательных учреждений за счет средств нацпроекта. Чтобы попасть на них, достаточно обратиться в один из центров занятости, который находится в каждом районе области. Предприятия также могут направлять своих «возрастных» сотрудников на бесплатное переобучение.

Спорт – норма жизни

Нужно создать в регионе все условия, для того, чтобы люди у нас жили как можно дольше и были здоровы. Сейчас в области идет активное переоборудование поликлиник, проводится массовая диспансеризация. Пройти полное медицинское обследование можно даже в рабочее время, не теряя при этом зарплаты. Работодатель обязан отпустить сотрудника и оплатить ему этот день.

Главная цель программы нацпроекта «Спорт – норма жизни» – вовлечь как можно больше туляков в занятия спортом. Например, по всей области сейчас устанавливаются специальные площадки для сдачи нормативов ГТО, всего их будет 13. В программу активно включились крупнейшие работодатели региона, которые поощряют своих сотрудников, сдавших нормы ГТО.

Социальная поддержка

Ключевым стал пакет дополнительных мер поддержки рождаемости, который принят по инициативе губернатора и начнет работу 1 января 2020 г.

Это существенное увеличение регионального материнского капитала при рождении 3-третьего, 4-го и последующих детей. (Сейчас он составляет около 70 000 руб., а с 1 января это будет 150 000 руб.).

Компенсация за предоставление земельного участка многодетным семьям – в размере 200 000 руб.

Выплаты студенческим семьям: единовременная при рождении ребенка – 25 000 руб., и ежемесячная – в размере 3 000 руб.

Мы поддерживаем многодетные семьи. С 1 января они будут получать дополнительные выплаты. Если семья малоимущая – 11 000 руб. на каждого ребенка. Если у семьи доход до двух прожиточных минимумов – в размере 3 000 на каждого ребенка. По решению губернатора, со следующего года вырастет объем средств, которые направляются на предоставление субсидий многодетным семьям на приобретение жилья, – со 165 млн до 300 млн руб. А значит, вдвое больше семей - 147 семей - смогут улучшить свои жилищные условия.

Раньше был известен девиз «Молодым – работа, пожилым – забота». Он подошел бы и для нацпроекта «Демография». Потому что он ориентирован на людей разного возраста. Всех проблем в одночасье не решить, но важно дать стимул: кому-то – завести семью и родить ребенка, кому-то – пойти получать новую профессию. А кому-то – просто обратиться за необходимой помощью и получить ее вовремя.

Глас народа

– Мой сосед по лестничной клетке совсем перестал выходить из квартиры в силу болезни и преклонного возраста. Оказывается, его сын уехал на заработки и ему некому привезти лекарства. Я позвонила на горячую линию в Центр долговременного ухода. К мужчине приехали и оказали всю необходимую помощь. Ему стало лучше, и недавно я встретила его во дворе нашего дома, - рассказывает Татьяна Строкова.