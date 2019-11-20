ТМК: повышая пищевую безопасность нации

Повысит ли это качество продукции, рассказали специалисты молочного флагмана нашего региона АО "Тульский молочный комбинат".

Электронная система «Меркурий» сокращает возможности вмешательства человека. Первоначальный сертификат оформляется на сырье. Данные о производителе, условиях производства, объеме партии заносятся в базу данных. Дальше на каждом этапе движения продукции один сертификат погашается, а новый оформляется, информация о товаре передается по цепочке. Данные ни изменить, ни удалить. В итоге «Меркурий» делает путь товара от фермы до прилавка абсолютно прозрачным и тем самым отсекает фальсификат.

Александр Иванович ШиринкинФото: Алексей ФОКИН

— Добросовестным производителям нечего бояться, поэтому АО «Тульский молочный комбинат» стал одним из первых участников пилотного проекта ФГИС «Меркурий» - государственной системы электронной сертификации, способствующей повышению пищевой безопасности, - говорит председатель совета директоров Александр Иванович Ширинкин.

- С момента начала работы ФГИС «Меркурий» предприятие тесно сотрудничает с ее разработчиками, - продолжает специалист отдела менеджмента качества Римма Власова. - Многолетний опыт, инициатива работников и сотрудничество с органами Россельхознадзора помогают дорабатывать элементы системы «Меркурий», которые становятся полезными для обеспечения полной прослеживаемости не только для нашего предприятия, но и для всей ФГИС «Меркурий» в целом.

Специалист отдела менеджмента качества Римма ВласоваФото: Алексей ФОКИН

Напомним, что АО «Тульский молочный комбинат» с 2015 года сертифицирован международными компаниями на соответствие требованиям международных стандартов системы менеджмента качества ISO 9001 и системы менеджмента безопасности пищевых продуктов FSSC 22000. Последняя является мировым стандартом качества при производстве продуктов питания.

- Одним из разделов международного стандарта ХАССП является выбор поставщиков и закупка сырья. Все сырье, которое поступает на предприятие, проверяется по органолептическим и физико-химическим показателям. Так как сейчас на рынке много фальсифицированных продуктов, проверяем сырье еще на жиро-кислотный состав. Также делаются анализы на широкий спектр антибиотиков, - рассказывает специалист отдела менеджмента качества Власова Римма Владимировна. - Нашими специалистами системно проводится аудит ферм-поставщиков сырья на условия содержания и кормления продуктивных животных. В результате чего было отобрано 25 поставщиков сырого молока из Тульской, Московской, Калужской и других областей.

Начальник лаборатории Ольга ЗахароваФото: Алексей ФОКИН

- Абсолютно каждая партия сырья подвергается лабораторным исследованиям, – продолжает начальник лаборатории Захарова Ольга Михайловна. - Посредством биохимического и микробиологического анализов осуществляется проверка молока по 18 различным показателям. Особо хочется отметить контроль молока по специально разработанному на предприятии стандарту, согласно которому бактериальная обсемененность не должна превышать соответственно 100 000 КОЕ/см3 и 250 000 ед./см3. Эти показатели ниже, чем принято законодательством. Таким образом, критерии оценки качества сырья у Тульского молочного более принципиальные. Такое молоко особой категории «Экстра-Сыр» используют при производстве сыра твердых и полутвердых сортов. Помимо лабораторных анализов каждая партия готовой молочной продукции подвергается и органолептической оценке. Это крайне важно, так как в конечном счете производитель ориентируется как на качество, так и на вкусовые характеристики производимой продукции.

- Проект по комплексной переработке сырья АО «Тульского молочного комбината» открывает возможности производства сухой сыворотки, соответствующей требованиям российских и международных компаний, - подчеркивает Александр Иванович Ширинкин. - Для этого была проведена реконструкция цеха. Установлено новое высокотехнологичное оборудование как импортного, так и отечественного производства, позволяющее в разы увеличить мощности переработки. Вся технологическая цепочка производства сухой сыворотки также соответствует требованиям международного стандарта FSSC 22000. Представители нескольких интернациональных компаний провели независимые аудиты производственной площадки АО «ТМК» и дали высокую оценку качеству продукта, компетенции персонала и технической оснащенности цеха.

«Инновации для здоровья нации» - так звучит слоган АО «Тульский молочный комбинат». И предприятие ежедневно подтверждает эти слова. Стратегия Тульского молочного комбината - это постоянное движение вперед: разработка и выпуск новой продукции и внедрение новых технологий, автоматизация производства и снижение затрат, поиск оптимальных управленческих решений, оригинальных маркетинговых ходов и создание экономичной системы логистики. А комплексные меры, включающие в себя производственный контроль на всех этапах, контроль качества продукции, государственный контроль и надзор, позволяют говорить о безопасности молочных продуктов от ТМК, которые еще к тому же вкусные и полезные!