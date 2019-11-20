Как изменится главная площадь Новомосковска в 2020 году
В 2020 году в Новомосковске начнут приводить в порядок главную городскую площадь и прилегающую территорию - сквер и бульвар по ул. Комсомольская от ул. Трудовые Резервы до ул. Московская.
Проект был разработан командой молодых архитекторов, сообщают ИА «Новомосковск Сегодня». В проекте учтены учтены мнения горожан, которые они высказывали с помощью онлайн-анкетирования.
В в зоне производимых работ будут установлены бордюры, положат новые газоны, наружное освещение, установят детские площадки, «сухой» фонтан, а также демонтируют летнюю веранду здания бывшего кинотеатра «Победа» и сделают парковочные карманы.
Публикуем фото проекта:
Фото: nmosktoday.ru
Фото: nmosktoday.ru
Фото: nmosktoday.ru
ИСТОЧНИК KP.RU