2019-11-20T15:39:16+03:00
Общество

Как изменится главная площадь Новомосковска в 2020 году

Представляем фото проекта
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: nmosktoday.ruФото: nmosktoday.ru
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В 2020 году в Новомосковске начнут приводить в порядок главную городскую площадь и прилегающую территорию - сквер и бульвар по ул. Комсомольская от ул. Трудовые Резервы до ул. Московская.

Проект был разработан командой молодых архитекторов, сообщают ИА «Новомосковск Сегодня». В проекте учтены учтены мнения горожан, которые они высказывали с помощью онлайн-анкетирования.

В в зоне производимых работ будут установлены бордюры, положат новые газоны, наружное освещение, установят детские площадки, «сухой» фонтан, а также демонтируют летнюю веранду здания бывшего кинотеатра «Победа» и сделают парковочные карманы.

Публикуем фото проекта:

Фото: nmosktoday.ru

Фото: nmosktoday.ru

Фото: nmosktoday.ru

Фото: nmosktoday.ru

Фото: nmosktoday.ru

Фото: nmosktoday.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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