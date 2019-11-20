Все на лед: зимой в Туле будет работать 31 каток

Этой зимой в Туле будет работать 31 каток. Покататься на коньках и погонять шайбу на льду смогут жители всех округов областного центра.

Так, на площади Ленина уже открылся Губернский каток. Часы работы: с 10.00 до 22.00.

Зимой на территории Большой Тулы при благоприятных погодных условиях зимой будет работать 31 каток. Публикуем список адресов:

Зареченский район:

1. Каток на ул. М. Горького, д. 14-20;

2. Хоккейная коробка в Комсомольском парке культуры и отдыха;

3. Каток в пос. Ленинский, ул. Ленина, д. 9;

4. Хоккейная коробка в пос. Ленинский, ул. Гагарина, д. 9;

5. Хоккейная коробка в пос. Плеханово, ул. Заводская, д. 21-б;

6. Хоккейная коробка в с. Хрущево, ул. Прудная;

7. Хоккейная коробка в пос. Рождественский, ул. Федорова, д. 9-а;

8. Каток в пос. Обидимо, ул. Комсомольская площадь, д. 2-а;

9. Хоккейная коробка в п. Горелки, ул. Макаренко, д. 31.

Привокзальный район:

1. Хоккейная коробка на ул. Калужское шоссе, д. 5-7;

2. Хоккейная коробка на ул. Седова, д. 27;

3. Хоккейная коробка в п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 3-5;

4. Хоккейная коробка в п. Рассвет, 35;

5. Хоккейная коробка в мкр Новая Тула, Калужское шоссе, д. 52-50;

6. Хоккейная коробка в п. Алешня, ул. Молодежная, д. 1;

7. Хоккейная коробка в п. Федоровка, ул. Шоссейная, д. 9-11;

8. Хоккейная коробка в п. Косая Гора, ул. Г. Горшкова, д. 15;

9. Хоккейная коробка в п. Косая Гора, ул. Стрекаловская, 36.

Пролетарский район:

1. Хоккейная коробка на ул. Металлургов, д. 22;

2. Хоккейная коробка в п. Шатск, ул. Садовая, д. 14;

3. Каток на Пролетарской набережной;

4. Хоккейная коробка на ул. Бондаренко, д. 23;

5. Хоккейная коробка на ул. Кутузова, д. 131.

Советский район:

1. Хоккейная коробка на Красноармейском проспекте, д. 40/ ул. Ф. Смирнова, д. 7/ ул. Сойфера, д. 37;

2. Хоккейная коробка на ул. Гоголевская, д. 94;

3. Хоккейная коробка в ЦПКиО им. П.П. Белоусова, корп. 6 (база проката);

4. Каток в ЦПКиО им. П.П. Белоусова, корп. 6 (массовое поле).

Центральный район:

1. Хоккейная коробка на ул. Кауля между д. 7 к. 3 и д. 11-а по ул. Новомосковская;

2. Хоккейная коробка п. Петелино;

3. Хоккейная коробка на Казанской набережная;

4. Губернский каток на площади Ленина.