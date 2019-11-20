2019-11-20T14:48:29+03:00
Общество

За неделю в Тульской области заболели более четырех тысяч человек

Тулякам напоминают о важности своевременной иммунизации против гриппа
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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За прошедшую неделю, 11-17 ноября, 4 229 туляков обратились в медучреждения с заболеваниями ОРВИ. Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что такой показатель является нормой и ниже эпидпорога на 39%. По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.

Тулякам напоминают, что в регионе продолжается иммунизация против гриппа. В настоящее время против гриппа привились более 450 тысяч туляков.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что из-за высокой заболеваемости в тульских школах и детсадах останавливают занятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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