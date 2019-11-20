За неделю в Тульской области заболели более четырех тысяч человек

За прошедшую неделю, 11-17 ноября, 4 229 туляков обратились в медучреждения с заболеваниями ОРВИ. Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что такой показатель является нормой и ниже эпидпорога на 39%. По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.

Тулякам напоминают, что в регионе продолжается иммунизация против гриппа. В настоящее время против гриппа привились более 450 тысяч туляков.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что из-за высокой заболеваемости в тульских школах и детсадах останавливают занятия.